Administração, Enfermagem, Educação Física e mais: veja as vagas de estágio abertas no Pará

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) está com 41 oportunidades disponíveis no Pará, sendo 37 vagas de estágio e 4 para o programa de aprendizagem. As oportunidades abrangem estudantes de diversas áreas, como Engenharia de Produção, Administração, Enfermagem, Técnico em Eletroeletrônica, Educação Física, Ciências Contábeis, entre outras.

De acordo com o CIEE, o valor da bolsa varia conforme a vaga, podendo chegar a R$ 1.000. Além disso, os selecionados recebem auxílio-transporte.

Os interessados devem acessar o site do CIEE, localizar a oportunidade e candidatar-se informando o código da vaga (OE).

Vagas de Aprendiz

Aprendiz – Ensino Médio

Cidade: Belém

Bolsa: R$ 759,00 + vale-transporte

Horário: 17h às 21h

Requisitos: Cursando ou concluído o Ensino Médio

Código: 5577901

Aprendiz – Ensino Médio

Cidade: Belém

Bolsa: R$ 713,00 + vale-transporte

Horário: 13h30 às 17h30

Requisitos: Cursando ou concluído o Ensino Médio

Código: 5631553

Aprendiz – Ensino Médio

Cidade: Ananindeua

Bolsa: R$ 700,00 + vale-transporte

Horário: 8h às 12h

Requisitos: Cursando ou concluído o Ensino Médio

Código: 5641120

Aprendiz – Ensino Médio

Cidade: Marabá

Bolsa: R$ 750,00 + vale-transporte

Horário: 13h às 17h

Requisitos: Cursando ou concluído o Ensino Médio

Código: 5641305

Vagas de Estágio

Estágio – Enfermagem

Cidade: Belém

Bolsa: R$ 568,15 + auxílio-transporte

Horário: 8h às 14h

Requisitos: Cursando do 4º ao 7º semestre

Código: 5603700

Estágio – Administração

Cidade: Belém

Bolsa: R$ 800,00 + auxílio-transporte

Horário: 13h às 18h

Requisitos: Cursando do 2º ao 10º semestre

Código: 5639386

Estágio – Técnico em Eletroeletrônica / Eletrotécnica

Cidade: Belém

Bolsa: R$ 600,00 + auxílio-transporte

Horário: 12h às 18h

Requisitos: Cursando do 2º ao 4º semestre

Código: 561763

Estágio – Educação Física

Cidade: Ananindeua

Bolsa: R$ 400,00 + auxílio-transporte

Horário: 6h30 às 10h30

Requisitos: Cursando do 1º ao 7º semestre

Código: 5612290

Estágio – Área Administrativa

Cidade: Belém

Bolsa: R$ 450,00 + auxílio-transporte

Horário: 8h às 14h

Requisitos: Cursando do 4º ao 6º semestre

Código: 5582275

Estágio – Pedagogia

Cidade: Belém

Bolsa: R$ 500,00 + auxílio-transporte

Horário: 7h15 às 11h45

Requisitos: Cursando do 1º ao 10º semestre

Código: 5640014

Estágio – Ensino Médio

Cidade: Belém

Bolsa: R$ 700,00 + auxílio-transporte

Horário: 11h às 17h30

Requisitos: Cursando do 1º ao 6º semestre

Código: 5588381

Estágio – Ciências Contábeis

Cidade: Belém

Bolsa: R$ 800,00 + auxílio-transporte

Horário: 8h às 13h

Requisitos: Cursando do 3º ao 6º semestre

Código: 5567098

Estágio – Engenharia de Produção

Cidade: Belém

Bolsa: R$ 600,00 + auxílio-transporte

Horário: A combinar

Requisitos: Cursando do 3º ao 7º semestre

Código: 5622183

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia