CIEE realiza palestra e cadastramento de currículos durante o Feirão do Emprego, em Belém

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) realizará uma Aula Magna no Feirão do Emprego, na próxima quinta-feira (29), em Belém. O orador será o superintendente Institucional e de Inovação do CIEE, Rodrigo Dib. Além da palestra, os participantes também terão a oportunidade de candidatar os currículos junto às mais de 50 empresas participantes.

O evento é uma ação do projeto Emprega Pará. A iniciativa é da ABRH-PA (Associação Brasileira de Recursos Humanos – Seccional Pará), que buscou otimizar a comunicação entre empregadores e candidatos, estimular oportunidades e alinhar as movimentações do mercado de trabalho com as demandas da COP 30, que ocorrerá em novembro deste ano na capital paraense.

Dib irá discursar sobre o futuro do trabalho e como se preparar para as profissões do amanhã, refletindo sobre as competências exigidas em um mercado em constante evolução.

A palestra será aberta ao público, às 19h, e irá ocorrer em um centro universitário localizado na Av. Gentil Bitencourt, 1144.