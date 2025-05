Ibama libera obras de remoção do Pedral do Lourenço, no Rio Tocantins

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (Ibama) expediu, nesta segunda-feira (26/05), a licença ao Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (Dnit) para realizar a obra de derrocamento da via navegável do Rio Tocantins – conhecido como Pedral do Lourenço – entre Santa Teresinha do Tauiri e a Ilha do Bogéa, ambas no Pará, com 35 km de extensão, incluindo a instalação dos canteiros de apoio, industrial e paiol de explosivos.

A licença terá validade de cinco anos, e estabelece que o DNIT deverá executar o projeto-piloto de derrocamento subaquático com emprego de explosivos industriais, de modo que se possa extrair informações complementares e relevantes do evento da detonação, para fundamentar o dimensionamento do projeto executivo de escavação e detonação. A liberação também é condicionada ao pagamento de uma Compensação Ambiental no valor de R$ 4.802.701,94.

O governador do Pará, Helder Barbalho, comemorou a notícia em vídeo publicado nas suas redes sociais:

"Depois de cerca de oito anos de espera, finalmente saiu a licença ambiental para o início do derrocamento do Pedral do Lourenço no município de Itupiranga. Quem é do Pará sabe, quem é do Norte do Brasil sabe o quanto esta obra é importante", celebrou o governador do Pará, Helder Barbalho, sobre a decisão.

O projeto pretende viabilizar a navegação plena do rio Tocantins durante todo o ano, eliminando os obstáculos naturais formados por rochas que impedem o tráfego de embarcações em determinados períodos de seca.