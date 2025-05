Consumidores madrugam para comprar gasolina a R$ 2,99 em Belém; venda já começou

Encerrando as ações do Feirão do Imposto 2025, neste sábado acontece o Dia D, com venda de gasolina a R$ 2,99 e gás de cozinha a R$ 69,99, em Belém. Para aproveitar os preços promocionais, muitos consumidores madrugaram na fila para garantir as ofertas, como é o caso de Diego Almeida, que esperou mais de 24 horas e garantiu o primeiro lugar da fila.

O mecânico conta que chegou por volta de 4h da sexta-feira (30/5) para abastecer o seu veículo com a gasolina em promoção. “É uma economia de R$ 70, o que já vai dar para comprar alguma outra coisa ou um alimento para casa”, revela Diego Almeida, que participa pela terceira vez da ação.

A diretora técnica do Feirão do Imposto, Cheyda Belfor, afirma que todas as metas estabelecidas foram batidas nesta edição. “A gente conseguiu abranger muito mais e conseguir chegar em mais pessoas esse ano. São 170 fichas, 20 litros por ficha, e a gente já está aí no rumo das entregas das fichas. Eu acredito que a gente vai conseguir entregar todas elas, infelizmente a gente não consegue mais, mas a gente está nessa expectativa, são 3.500 litros de gasolina comum”, ressalta Cheyda.

A iniciativa é promovida pelo Conselho de Jovens Empresários da Associação Comercial do Pará (Conjove), e acontece no Posto Dallas, localizado na Avenida Pedro Álvares Cabral, próximo à rotatória da Avenida Júlio César. Serão disponibilizados 3.500 litros de gasolina comum a R$ 2,99 por litro, com limite de 20 litros por veículo. A venda começou às 8h da manhã, sendo válida para os 175 primeiros clientes com senha, que são retiradas no próprio local.

Já os botijões de gás de cozinha (13kg) serão ofertados a R$ 69,99 cada, também com isenção dos tributos, em uma ação exclusiva para os 50 primeiros clientes com senha. A venda começará às 10h da manhã, com limite de um botijão por CPF.