Belém terá gasolina a R$ 2,99 e gás de cozinha por R$ 69,99 neste sábado; veja onde encontrar

Para encerrar o Feirão do Imposto 2025, os consumidores paraenses poderão aproveitar preços abaixo do mercado convencional. Neste sábado (31), o litro da gasolina comum será vendida a R$ 2,99 e o botijão de gás de cozinha a R$ 69,99. Os produtos serão vendidos sem o acréscimo das alíquotas tributárias. A iniciativa faz parte do Dia D da campanha promovida pelo Conselho de Jovens Empresários da Associação Comercial do Pará (Conjove).

A gasolina será vendida no Posto Dallas, localizado na Avenida Pedro Álvares Cabral, próximo à rotatória da Avenida Júlio César. Serão disponibilizados 3.500 litros de gasolina comum a R$ 2,99 por litro, com limite de 20 litros por veículo. A venda começará a partir das 8h da manhã, sendo válida para os 175 primeiros clientes com senha, que deverá ser retirada no próprio local.

Já os botijões de gás de cozinha (13kg) serão ofertados a R$ 69,99 cada, também com isenção dos tributos, em uma ação exclusiva para os 50 primeiros clientes com senha. A venda começará às 10h da manhã, com limite de um botijão por CPF.

Para conseguir os descontos, os clientes podem efetuar o pagamento por meio de dinheiro, pix ou cartão de débito. É proibido o abastecimento de vasilhames, além de ser obrigatória a presença da pessoa titular do CPF para adquirir uma senha.

A iniciativa reforça o tema do Feirão do Imposto deste ano: “- siglas, + impostos? No final, a conta é sua”, que provoca uma reflexão sobre a complexidade do sistema tributário brasileiro e seus efeitos diretos no bolso do consumidor.

Além das ações de venda, o Dia D será acompanhado por uma campanha de conscientização com distribuição de materiais educativos e orientação sobre a composição dos preços dos produtos e serviços no Brasil.