O que é o Pedral do Lourenço? Entenda por que ele é tão importante para o Pará

A licença ambiental para o início das obras de derrocamento do Pedral do Lourenço, no município de Itupiranga, sudeste do Pará, foi concedida. O anúncio foi comemorado pelo governador Helder Barbalho nesta segunda-feira (26), que ressaltou a representatividade desse canal como um avanço significativo para a infraestrutura logística do estado e de toda a região Norte. Mas, afinal, o que é o Pedral do Lourenço e por que ele é tão importante? A Redação Integrada de O Liberal explica tudo, confira!

O que é o Pedral do Lourenço?

O Pedral do Lourenço é uma formação rochosa natural localizada no leito do rio Tocantins, entre os municípios de Marabá e Itupiranga, no sudeste do Pará. Durante o período de estiagem — geralmente entre junho e outubro — o nível das águas do rio diminui consideravelmente, e as pedras do pedral ficam expostas, impedindo a navegação de grandes embarcações nesse trecho.

Esse obstáculo natural tem sido, há décadas, um dos principais entraves para a navegação contínua no rio Tocantins, especialmente para o transporte de cargas entre a região de Marabá e o porto de Vila do Conde, em Barcarena.

O que é o derrocamento do Pedral do Lourenço?

O derrocamento é o processo de fragmentação e retirada dessas rochas submersas ou parcialmente expostas, permitindo que o rio se torne plenamente navegável durante todo o ano. A obra, de responsabilidade do Governo Federal, está inserida no projeto de viabilização da Hidrovia Araguaia-Tocantins, um dos principais eixos logísticos planejados para o escoamento da produção do Norte e Centro-Oeste do Brasil.

Por que o derrocamento do Pedral é importante?

Navegação o ano inteiro

Com a remoção das pedras, o trecho entre Marabá e Barcarena poderá ser navegado mesmo durante a seca, permitindo que barcaças transportem grãos, minérios e outros produtos sem interrupção. Redução de custos logísticos

O transporte fluvial é significativamente mais barato do que o rodoviário ou ferroviário. Com a hidrovia plenamente operando, produtores rurais e indústrias terão custos de escoamento reduzidos, aumentando a competitividade dos produtos paraenses e brasileiros. Desenvolvimento regional

A obra deve gerar empregos diretos e indiretos na região e impulsionar setores como o agronegócio, mineração e indústria. Além disso, a melhoria da infraestrutura favorece a atração de novos investimentos para o Pará. Desafogamento das rodovias

Com mais cargas sendo transportadas por via fluvial, haverá menor pressão sobre as estradas, contribuindo para a redução de acidentes e menor desgaste da malha viária.

Impacto estratégico para o Pará e para o Brasil

A navegabilidade do rio Tocantins é uma peça-chave para transformar o Pará em um verdadeiro hub logístico nacional, integrando as cadeias produtivas do Norte com o restante do Brasil e o mercado internacional. A ligação entre Marabá e Barcarena, por meio do rio, conecta áreas produtivas diretamente a portos estratégicos com acesso ao Atlântico.

Ao anunciar a aprovação concedida pelo Ibama, o governador Helder Barbalho destacou a importância da liberação dessa via para a economia do estado: "Vamos impulsionar a nossa economia, gerando muito emprego, muita renda, fazendo com que a logística do Pará seja cada vez mais estratégica para o escoamento da nossa produção, mas o escoamento de todo o Norte, o escoamento do Brasil”, disse Helder.