Rodovias do Baixo Amazonas e Xingu garantem mobilidade e fomentam o desenvolvimento

O Governo do Estado entregou, no último sábado (15/02), mais uma obra estratégica para o desenvolvimento da região do Baixo Amazonas: 150 km asfaltados da PA-370, a Transuruará. A rodovia se junta a outras executadas pela Secretaria de Infraestrutura e Logística (Seinfra) desde 2019 no pacote de investimentos para melhorar a mobilidade e impulsionar a economia com o escoamento da produção agrícola e pecuária.

A Transuruará ganhou mais 76 quilômetros de asfalto com a entrega da segunda etapa da obra na rodovia, trecho entre o Rio Tutuí e a área urbana do município de Uruará. A obra foi dividida em duas etapas, sendo que na primeira, concluída em 2023, houve pavimentação no trecho que vai da Usina Hidrelétrica de Curuá-Una, em Santarém, até o Rio Tutuí.

A pavimentação da Transuruará representa o maior investimento do Estado na região. “Eu festejo essa obra de um investimento fantástico, são mais de 200 milhões de reais. É o maior investimento da história de Uruará. Nós somos o terceiro Estado que mais vai crescer economicamente em todo o país, à frente de São Paulo, dos Estados do Sul, do Norte, do Nordeste”, ressaltou o governador Helder Barbalho na ocasião da entrega da PA-370.

A Vicinal Cuamba, localizada nos entroncamentos da PA-255 e PA-427, vai integrar os municípios de Alenquer e Monte Alegre. (Foto: Alexandre Costa / Agência Pará)

Outro grande investimento que está prestes a mudar a realidade da região é a Vicinal Cuamba. Com extensão total de 53 km e localizada nos entroncamentos da PA-255 e PA-427, ela vai integrar os municípios de Alenquer e Monte Alegre. As obras, iniciadas em setembro de 2023, foram divididas em três lotes, além da construção de duas pontes em concreto armado, que já foram concluídas. Os serviços finais de pavimentação da via estão focados nos ajustes de sinalização viária.

A obra reafirma a missão do Governo do Pará em criar oportunidades, consolidando a Vicinal Cuamba como um eixo estratégico de integração e desenvolvimento. “Essa obra já ajudou a reduzir as desigualdades regionais, garantindo melhores condições de infraestrutura de transporte e logística. A integração das PAs 255 e 427 além de encurtar distâncias e garantir o fluxo de pessoas com segurança, também vai facilitar o acesso a escolas, os serviços de saúde e beneficiar os trabalhadores rurais que precisam vender produtos na cidade”, afirmou Adler Silveira, secretário de Infraestrutura e Logística do Pará.

O lavrador Jurandir Ramos da Silva, de 60 anos, é uma das 6 mil pessoas que moram ao longo da Vicinal. Para ele, a facilidade de deslocamento entre as cidades e a economia no traslado são os principais exemplos do legado que a obra deixará para os moradores da região. “Uma ida minha pra levar produtos para vender na cidade chegava a durar em torno de duas horas de estrada, e se estivesse chovendo forte, poderia demorar muito mais, isso sem contar os prejuízos nos veículos. Agora eu consigo chegar em Monte Alegre ou Alenquer em 30 minutos”, comemora o trabalhador, que também destaca o desenvolvimento econômico e populacional que a conclusão da vicinal trouxe para a comunidade Muriçoca.

Conexão e desenvolvimento

Em 2023, o Governo do Estado, entregou 48 km pavimentados da PA-254 e de toda a extensão da PA-437. As duas rodovias são estratégicas para o desenvolvimento da região, que é grande produtora de mandioca. A PA-254 recebeu 48 quilômetros de asfalto, no trecho entre os municípios de Óbidos e Oriximiná, entre a vila Cipoal (Óbidos) até o cruzamento da PA-439 (comunidade de Onça), em Oriximiná. Um investimento superior a R$ 70 milhões.

Ao todo a PA-254, maior rodovia em extensão do Pará, tem 382 quilômetros. Toda essa extensão é acesso aos municípios de Óbidos, Terra Santa, Oriximiná, Curuá, Alenquer, Monte Alegre e Prainha. A PA-254 pode ser acessada pelas PAs 441, 439, 437, 429, 427, 423, 419 e, ainda, pela BR-163. A PA-254 tem 61 pontes, das quais 15 em concreto.

A rodovia PA-437, localizada no município de Óbidos, tem cerca de 15 quilômetros de extensão, fica no município de Óbidos, com início na área urbana e término no entroncamento da PA-254, na comunidade de Onça.

A Transuruará ganhou mais 76 quilômetros de asfalto com a entrega da segunda etapa da obra na rodovia, trecho entre o Rio Tutuí e a área urbana do município de Uruará. (Foto: Bruno Cruz / Agência Pará)

As duas rodovias entregues beneficiam toda a região da Calha Norte, que possui cerca de 28 milhões de hectares e ocupa 23% do Estado do Pará. Está localizada ao norte do rio Amazonas e abriga nove municípios: Alenquer, Almeirim, Curuá, Faro, Monte Alegre, Óbidos, Oriximiná, Prainha e Terra Santa.

Também para fortalecer a região do Baixo Amazonas, o Governo do Pará entregou a obra de construção e pavimentação de 40 quilômetros da rodovia PA-423, no trecho de Monte Alegre até a PA-254, no Baixo Amazonas. A obra de pavimentação da PA-423 garantiu também a construção da ponte sobre o Igarapé Mulata e ainda a reconstrução de outras três pontes em concreto sobre o rio Ipepaqui, o rio Genipa e sobre o rio Limão.

Segundo a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Pará (Emater), são produzidos, ao ano, na área de abrangência das PAs 423 e 254, mais de 1 milhão e 50 mil pés de limões, em uma área de 6 mil hectares. Essa produção da região atende o mercado consumidor estadual, nacional e do exterior, indo a para a Espanha e para a Alemanha.

Investimentos

Com mais de 2 mil quilômetros de rodovias asfaltadas e 300 pontes entregues, o Governo do Estado garante segurança e rapidez ao escoamento de produtos agrícolas, minério e gado. A meta é atingir 4 mil quilômetros de rodovias pavimentadas até 2026. Mais de 30 rodovias estaduais já foram entregues pelo Governo do Estado desde 2019.