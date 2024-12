Governo do Pará celebra a abertura da rodovia PA-167 em Porto de Moz

O município de Porto de Moz, na região do Xingu, celebrou nesta segunda-feira, 16, um momento histórico com a implantação da PA-167. A nova rodovia entregue pelo Governo do Pará tem uma extensão de 116 km e inicia na estrada Moz/Majari até o município de Senador José Porfírio.

A abertura da estrada contou com a presença do governador do Pará, Helder Barbalho, da vice-governadora, Hana Ghassan, do prefeito de Porto de Moz Berg Trabalho Campos, do prefeito de Senador José Porfírio, Dirceu Biancard e de diversas estaduais e municipais.

"Esta é uma estratégia de integração entre as cidades e integração entre as regiões. A PA-167 é fundamental para nós tirarmos Porto de Moz do isolamento. A partir desta estrada, interligamos Porto de Moz a Senador José Porfírio, e até Altamira, permitindo com que o escoamento da produção aconteça por essa estrada, permitindo com que a população possa chegar de forma mais rápida aos centros e integrando a região com a transamazônica", informou o governador Helder Barbalho.

Em seu discurso, o governador ressaltou que o trabalho no município e no estado, vai continuar.

"O desafio agora é fazer com que Gurupá possa estar integrado, assim como também o Marajó, a partir da 167, e realizar este sonho, com a Hana, nossa vice-governadora. Hoje abrimos a estrada em parceria com o Berg, mas a gente vai voltar aqui para asfaltar essa estrada", concluiu.

A vice-governadora Hana Ghassan pontuou o trabalho do Governo nas diversas regiões do Pará. "Hoje tem obras em todos os municípios do Pará, mostrando que é importante a presença do governo do Estado em todas as regiões. E aqui é uma obra muito simbólica para nós porque é o começo de uma nova era. Como diz a placa: é Porto de Moz para o mundo", avaliou a vice-governadora.

A PA-167 representa um marco para a mobilidade e o desenvolvimento econômico da região. O investimento foi realizado por meio de um convênio entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Porto de Moz, a estrada vai facilitar o escoamento de grãos, cereais, gado e produtos da agricultura familiar, fortalecendo a economia local e integrando Porto de Moz à Rodovia Transamazônica (BR-230). Além disso, a obra oferece à população uma alternativa de transporte terrestre, reduzindo a dependência de viagens fluviais, antes a única forma de locomoção entre os municípios.

O secretário de Infraestrutura e Logística, Adler Silveira, destacou a relevância estratégica da obra. "A PA-167 não apenas cria um importante corredor logístico, mas também transforma a vida dos moradores ao oferecer acesso mais rápido e seguro a outros municípios e serviços. É um passo fundamental para integrar ainda mais nossa população e estimular o crescimento sustentável da região", disse o secretário.

Realização

A comunidade local comemorou a entrega da rodovia, que já é vista como uma conquista para o dia a dia dos moradores. Para o professor Odair Barbosa, a PA-167 concretiza um sonho antigo. "Sem dúvida nenhuma, a gente deve parabenizar hoje o governo que realizou esse sonho. Antes, viajar para outras cidades ou fazer negócios era um desafio. Agora, isso já é realidade", comentou o professor.

O técnico de som Elcio Vieira já realizou a viagem pela estrada e agradeceu pelo novo corredor logístico. "Eu fiz o percurso até Belém com meu carro, algo impensável até pouco tempo atrás. Foram 15 horas de viagem, mas antes isso levaria dias, porque só tínhamos a balsa como opção. É uma mudança enorme para nossa rotina", ponderou o morador.

A professora e ciclista Evandra Tenório celebrou a nova estrada como mais uma oportunidade para explorar a região. "Antes, nós enfrentávamos muita lama e chuva para pedalar por aqui. Agora, a PA-167 abre novos desafios, como chegar até Senador José Porfírio. Estamos muito felizes com essa obra. Foi uma grande conquista para todos nós", concluiu.

Evandra Tenório (Marcos Santos / Agência Pará)

Segurança

Após a abertura oficial da PA-167, o governador Helder Barbalho seguiu para o centro de Porto de Moz, onde realizou a entrega simbólica de uma lancha viatura ao Grupamento Fluvial de Operações Fluviais da Polícia Militar. A nova embarcação fortalecerá as ações de segurança pública e as operações integradas na região, garantindo maior agilidade no atendimento e no patrulhamento das vias fluviais, que ainda representam importantes rotas de transporte e circulação no município.

Desenvolvimento

Porto de Moz, um município de origem indígena conhecido por sua rica biodiversidade e tradições ribeirinhas, tem vivenciado significativos avanços em infraestrutura nos últimos anos. Com investimentos em pavimentação urbana, reconstrução de escolas e programas habitacionais, a região tem se transformado em um exemplo de desenvolvimento integrado.

A inauguração da PA-167 consolida esse progresso, conectando Porto de Moz a novos horizontes e reforçando seu papel estratégico na integração regional e no fortalecimento da economia paraense.