Governo do Pará anuncia pagamento da segunda parcela do 13° salário dos servidores estaduais

O governo do Pará anunciou, nesta quinta-feira (12), a data de pagamento da segunda parcela do 13° salário dos servidores públicos estaduais. A medida, que beneficiará mais de 166 mil servidores, incluindo ativos, inativos e pensionistas, representa um incremento de R$ 700 milhões na economia paraense.

“Uma mensagem especial a todos os servidores ativos e inativos do nosso Estado. São cerca de R$ 700 milhões que estarão sendo injetados na nossa economia para aquecer o comércio, para todo mundo poder passar o Natal com a família. Você, servidor ativo e inativo, fica atento no calendário, para todo mundo fechar o ano com chave de ouro”, disse o governador Helder Barbalho em suas redes sociais.

“Dia 18, 19 e 20, o pagamento da segunda parcela do 13º salário para todos”, informou a vice-governadora, Hana Ghassan Tuma.

Além de valorizar os servidores, a iniciativa impacta diretamente na economia do Estado, principalmente, aquecendo as vendas no comércio para as festas de final de ano.

VEJA MAIS

Tradição

A segunda parcela do 13° salário será paga nos dias 18, 19 e 20 de dezembro. O pagamento da primeira parcela foi feito no início de outubro de 2024, antes do Círio de Nazaré, uma tradição mantida pelo governo desde 2019, garantindo aos servidores o benefício em um momento especial para milhares de famílias.

Serão pagos, primeiramente, os inativos militares e pensionistas civis e militares, além dos inativos civis e as pensões especiais da Seplad (Secretaria de Estado de Planejamento e Administração). O pagamento será concluído no dia 20 de dezembro, com os servidores da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), da capital e do interior.

Cronograma de pagamento da segunda parcela do 13° dos servidores públicos do Estado do Pará:

Dia 18 (quarta-feira) – Inativos militares e pensionistas civis; militares e inativos civis e pensões especiais/Seplad.

Dia 19 (quinta-feira) – Auditoria-Geral, Casa Civil, Casa Militar, Defensoria Pública, Gabinete da Vice-Governadoria, PGE, Sedap, Seaf, Sectet, Seplad, Sefa, Semas, Secult, Seel, Sedeme, Sejudh, Seop, Sespa, Seaster, Seinfra, Secom, Setur, Semu, Seirdh, Sepi, Secir, Seac, Segup, Seap, NGTM, NGPM, NEPMV, NGPR, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Civil, Polícia Militar, Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, Hospital Ophir Loyola, Fundação Hemopa, Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, Adepará, Agetran, Arcon, Ceasa, Codec, Cohab, PCE/PA, Detran, EGPA, Emater, FCG, FCP, Fasepa, Funtelpa, Fapespa, Imetropará, Iasep, IGEPPS, IOE, Iterpa, Jucepa, Prodepa, Uepa, Ideflor-Bio, CPH e Fundação ParaPaz.

Dia 20 (sexta-feira) – Seduc (capital e interior).