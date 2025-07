Novo diretor da Ceplac promete valorização dos produtores e expansão sustentável da cacauicultura

À frente da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac), o novo diretor-geral, Thiago Guedes, firmou o compromisso de intensificar as ações voltadas aos produtores de cacau no Pará. O estado, que desponta como um dos principais polos da cacauicultura brasileira, está no centro das estratégias da nova gestão, que pretende alinhar o desenvolvimento produtivo à agenda climática da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30), prevista para novembro, em Belém.

"Nosso papel é consolidar o setor produtivo, tornando-o cada vez mais sustentável, competitivo e preparado para enfrentar os desafios da emergência climática. Para isso, vamos lutar pela valorização dos produtores no estado, pela recuperação produtiva das áreas tradicionais, pela expansão responsável da produção, contribuindo diretamente para a geração de emprego, agregação de valor no setor, qualidade da amêndoa, aumento da renda e conservação", declarou Guedes, reforçando o papel do Pará na nova fase da Ceplac.

A promessa vem acompanhada de um cenário global de pressão por rastreabilidade, conservação ambiental e desmatamento zero. Em meio aos preparativos para a COP30, que acontecerá na capital paraense, a Ceplac assume um papel estratégico para garantir que o Brasil atenda às exigências do mercado internacional, especialmente no que diz respeito à produção sustentável de alimentos na Amazônia.

Nova gestão com foco em inovação e sustentabilidade

A nomeação de Thiago Guedes como diretor-geral da Ceplac foi oficializada no dia 30 de junho, no Diário Oficial da União. A escolha foi bem recebida por produtores e lideranças dos principais estados produtores de cacau — Pará, Bahia e Espírito Santo — e reacende as expectativas de fortalecimento institucional do órgão.

Com trajetória ligada à agricultura e à cacauicultura no sul da Bahia, Guedes tem formação em Engenharia Agronômica pela Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) e ampla experiência na formulação de políticas públicas voltadas à agropecuária sustentável. Já coordenou programas focados em certificação socioambiental, qualidade da amêndoa, agricultura familiar e verticalização da produção, com foco no chocolate de origem e nas Indicações Geográficas.

A missão agora é reposicionar a Ceplac como referência em pesquisa, tecnologia e inovação para o setor. Guedes aposta em cadeias produtivas de baixo carbono e alto valor agregado para que o Brasil recupere o protagonismo no mercado global de cacau, com responsabilidade social, rastreabilidade e floresta em pé.