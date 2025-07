Minha Casa, Minha Vida autoriza novas moradias rurais no Pará

O Ministério das Cidades autorizou, nesta sexta-feira (4/7), a contratação de 197 novas moradias dentro do programa Minha Casa, Minha Vida, especificamente na modalidade voltada ao meio rural. A medida, publicada no Diário Oficial da União, deve beneficiar cerca de 800 pessoas em regiões do Norte e Nordeste com acesso à moradia.

Todas as unidades habitacionais se destinam a famílias que vivem em áreas rurais e possuem renda bruta anual de até R$ 120 mil. Desde 2023, mais de 75 mil casas já foram selecionadas em todo o Brasil por meio desta linha de atendimento.

Entre os projetos autorizados, o estado de Sergipe receberá 97 moradias: 50 em Neópolis e 47 em Cedro de São João. Já os municípios de Bom Conselho (Pernambuco) e Santarém (Pará) contarão com 50 unidades cada. Em Santarém, as casas serão construídas na zona rural, sob responsabilidade da Associação de Remanescente de Quilombo de Bom Jardim.