Brasil tem salários de até R$ 26 mil para concursos previstos na carreira policial

A carreira policial no Brasil continua a atrair muitos interessados, especialmente com a abertura de novos concursos e previsões de vagas em diversas corporações. Entre as oportunidades mais aguardadas estão as vagas nas polícias Civil, Militar, Penal e Científica. Os salários podem chegar a R$ 26.981,77, dependendo do cargo e da região. Para quem sonha em ingressar no serviço público na área da segurança, as perspectivas são promissoras, com destaque para o Pará, que oferece centenas de vagas em diversas carreiras.

Polícia Rodoviária Federal (PRF)

A PRF solicita a abertura de um novo concurso, com 511 vagas, sendo 263 para o cargo de Policial Rodoviário Federal e 248 para Agente Administrativo. O salário para o cargo de Policial pode chegar a R$ 11.670,33, enquanto o de Agente Administrativo oferece R$ 5.173,28.

Polícia Militar (PM)

Diversos estados estão com concursos abertos ou em andamento, oferecendo vagas para cargos de soldado, oficial e até para áreas especializadas, como o Corpo de Bombeiros.

No Rio de Janeiro, a PMERJ tem 2.000 vagas para Soldado, com salário de R$ 5.233,88. Já em São Paulo, a Polícia Militar oferece 5 vagas para Aluno-Oficial, com salário de R$ 4.833,27.

Polícia Civil

A Polícia Civil é uma das áreas com mais concursos abertos e previstos. Em São Paulo, o concurso para a Polícia Civil oferece vagas para diversos cargos, como Delegado, Agente de Polícia e Papiloscopista.

As remunerações podem variar entre R$ 7.517,74 a R$ 22.612,42, dependendo do cargo. No Rio de Janeiro, a previsão é de 414 vagas, com salários que podem chegar até R$ 26.981,77, com cargos como Perito Criminal e Delegado.

Destaque para o Pará: vagas em diversas corporações

O estado do Pará se destaca entre as oportunidades de concursos policiais, com centenas de vagas previstas para diversos cargos, desde a Polícia Civil até a Polícia Científica e Penal.

A Polícia Civil do Pará (PC/PA) anunciou um concurso com 237 vagas, sendo 100 para Escrivão e 137 para cargos administrativos. O salário para os escrivães pode variar de R$ 1.618,00 a R$ 7.731,64, dependendo do cargo e da experiência. A previsão é de que as provas aconteçam em breve, com uma banca ainda a ser definida.

A Polícia Científica do Pará também está com um concurso em vista, com 200 vagas para cargos como Perito e Assistente. Os salários podem chegar a R$ 12.954,40.

Além disso, a Polícia Penal do Pará tem um concurso autorizado para 1.000 vagas, com salário inicial de R$ 4.844,14.

Salários atrativos

Os salários oferecidos nos concursos policiais variam consideravelmente, mas em muitos casos, são altamente atrativos.

Nas Polícias Federal, Civil e Militar, as remunerações podem ser bem superiores aos R$ 5.000, com cargos que oferecem benefícios adicionais como gratificações e bônus de performance.

Para o cargo de Delegado da Polícia Civil, por exemplo, a remuneração pode atingir R$ 26.981,77, um dos salários mais altos entre as carreiras policiais.

Na Polícia Militar, o salário de Soldado no Rio de Janeiro pode variar em torno de R$ 5.233,88, com possibilidade de progressão para cargos de oficial.

Já na Polícia Científica do Pará, as vagas de Perito oferecem um dos maiores salários, com R$ 12.954,40, atraindo especialistas em áreas forenses e científicas.

Perspectivas para 2025

Além dos concursos em andamento, muitos estados já estão se preparando para novos concursos em 2025. A Polícia Militar do Espírito Santo, por exemplo, já anunciou 1.000 vagas para Soldado, com salários que variam entre R$ 3.735,79 e R$ 11.006,75.

Em Santa Catarina, a Polícia Civil prevê a abertura de 500 vagas para Oficial Investigador, com salário de R$ 6.000,00.

Concursos de Polícia Rodoviária Federal (PRF)

Vagas: 511 (263 para Policial Rodoviário Federal e 248 para Agente Administrativo)

Salário Policial Rodoviário Federal : R$ 11.670,33

: R$ 11.670,33 Salário Agente Administrativo : R$ 5.173,28

: R$ 5.173,28 Formação: Nível Médio para Agente Administrativo, Nível Superior para Policial Rodoviário Federal

Status: Solicitação para novo concurso

Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMERJ)

Vagas: 2.000 (Soldado)

Salário: R$ 5.233,88

Formação: Nível Médio

Status: Anunciado

Polícia Militar de São Paulo (PM/SP)

Vagas: 5 (Aluno-Oficial)

Salário: R$ 4.833,27

Formação: Nível Superior

Banca: FGV

Status: Comissão formada, provas previstas para 13 de julho

Polícia Civil do Rio de Janeiro (PC/RJ)

Vagas: 414 (Perito Criminal, Perito Legista, Piloto Policial, Delegado)

Salário: R$ 13.981,45 a R$ 26.981,77

Formação: Nível Superior

Status: Comissão formada

Polícia Civil do Pará (PC/PA)

Vagas: 237 (100 para Escrivão e 137 para Administrativos)

Salário: R$ 1.618,00 a R$ 7.731,64

Formação: Nível Superior

Status: Comissão formada

Polícia Científica do Pará

Vagas: 200

Salário: R$ 12.954,40

Formação: Nível Médio e Superior

Status: Comissão formada, banca a definir

Polícia Penal do Pará

Vagas: 1.000

Salário: R$ 4.844,14

Formação: Nível Superior

Status: Autorizado

Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF)

Vagas: 105 + 210 CR (Perito Criminal, Médico-Legista, Papiloscopista)

Salário: R$ 11.085,72 a R$ 21.449,24

Formação: Nível Superior

Status: Autorizado

Polícia Civil de Minas Gerais (PC/MG)

Vagas: 3.102 (Soldado), 180 (Oficial), 60 (Saúde)

Salário: R$ 4.360,83 a R$ 11.037,14

Formação: Nível Médio e Superior

Status: Banca definida

Polícia Militar do Espírito Santo (PM/ES)

Vagas: 1.000 (Soldado)

Salário: R$ 3.735,79 a R$ 11.006,75

Formação: Nível Médio

Status: Previsto para 2025

Polícia Penal de Minas Gerais

Vagas: 1.178

Salário: R$ 4.631,25

Formação: Nível Médio

Status: Banca definida (IBGP)

Polícia Civil de Santa Catarina (PC/SC)

Vagas: 500 (Oficial Investigador de Polícia)

Salário: R$ 6.000,00

Formação: Nível Superior

Status: Anunciado para 2025

Polícia Penal da Paraíba

Vagas: 1.000

Salário: R$ 4.844,14

Formação: Nível Superior

Status: Banca definida (Idecan)

Polícia Militar do Maranhão (PM/MA)

Vagas: 1.200

Salário: R$ 4.999,25 a R$ 5.172,66

Formação: Nível Médio

Status: Edital anunciado