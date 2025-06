Feirão de Empregos oferece 200 vagas em Belém com participação de grandes empresas

Neste sábado, 28 de junho, o Instituto Amar e Servir em parceria com o Centro Social Santo Agostinho realiza um Feirão de Empregos no bairro do Canudos, em Belém. A ação será das 8h às 11h30 no Centro Social Santo Agostinho, localizado na Avenida Cipriano Santos, 265 — ao lado da Paróquia de Queluz, próximo ao Terminal Rodoviário da cidade.

O evento tem como objetivo aproximar a população de vagas de emprego, com a presença de empresas e grupos especializados em recrutamento. Serão disponibilizadas 200 senhas por ordem de chegada, para garantir um atendimento organizado aos candidatos.

VEJA MAIS

Além da chance de concorrer a uma vaga, os participantes receberão apoio para encaminhamentos, cadastros, orientação profissional e curricular, com foco na inclusão produtiva da comunidade. O evento é voltado a pessoas de diferentes idades e áreas de atuação, promovendo a reintegração ao mercado de trabalho e o desenvolvimento econômico local.

Feirão de Empregos em Canudos

Data : Sábado, 28 de junho de 2025;



: Sábado, 28 de junho de 2025; Horário : Das 8h às 11h30;



: Das 8h às 11h30; Local : Centro Social Santo Agostinho – Av. Cipriano Santos, 265 (ao lado da Paróquia de Queluz, próximo à Rodoviária);



: Centro Social Santo Agostinho – Av. Cipriano Santos, 265 (ao lado da Paróquia de Queluz, próximo à Rodoviária); Senhas : 200, distribuídas por ordem de chegada;



: 200, distribuídas por ordem de chegada; O que levar : Currículo com foto atualizada;



: Currículo com foto atualizada; Apoio no local: Encaminhamentos, cadastros, orientação profissional e de currículo.