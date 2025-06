Capacita COP30: Sectet anuncia 37 novas turmas gratuitas para junho

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet), anuncia a décima fase do programa de capacitação profissional “Capacita COP30”. Nessa etapa, são ofertadas 180 vagas presenciais para compor seis turmas no polo Belém e 155 mil vagas para montagem de 31 turmas na modalidade de Ensino a Distância (EaD), em parceria com o Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest/Senat). As inscrições estão abertas e o início das aulas está previsto para o dia 23 de junho, próxima segunda-feira.

Em apenas um ano, o Governo do Estado já alcançou a marca de 22 mil certificações pelo Capacita COP30. A iniciativa oferece cursos gratuitos de qualificação e formação profissional nas áreas de turismo, gastronomia, infraestrutura e segurança, com o objetivo de preparar a mão de obra local para o mercado de trabalho e ampliar as oportunidades geradas pela realização da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que acontecerá em Belém, em novembro.

As aulas presenciais serão realizadas no Colégio Estadual Paes de Carvalho, em Belém, com turmas nas seguintes formações: Atendimento ao Turista e Boas Práticas na Recepção; Inglês Básico para Negócios Turísticos; Curso Básico de Camareira; Marketing e Comunicação para Cobertura e Divulgação de Eventos; Estratégias para o seu Negócio na COP30; e Hotelaria e Meios de Hospedagem. Nos cursos a distância, estão disponíveis 31 opções nas áreas de infraestrutura e segurança no trabalho.

O titular da Sectet, Victor Dias, reforça a importância da nova oferta de cursos para a população paraense. “A COP30 será um marco para o nosso estado, não apenas como evento, mas como legado de transformação e oportunidades. Por isso, estamos ampliando a oferta de cursos por meio do Programa Capacita COP30, garantindo que mais paraenses estejam preparados para esse momento histórico. Capacitar nossa população é investir em inclusão, em empregabilidade e na construção de um futuro mais justo e sustentável para todos”, afirmou o secretário.

Serviço:

As inscrições podem ser realizadas na plataforma oficial do programa: capacitacop30.pa.gov.br