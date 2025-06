Corpus Christi: governo do Estado e Prefeitura de Belém terão ponto facultativo por conta do feriado

Por conta do dia de Corpus Christi celebrado na próxima quinta-feira (19), órgãos estaduais e municipais terão alterações no funcionamento. Em Belém, a data será feriado municipal. A sexta-feira (20) será ponto facultativo. Já em órgãos do Estado, quinta e sexta-feira (19 e 20) serão pontos facultativos.

Governo do Estado

No dia 11 de fevereiro, a Agência Pará divulgou o calendário de feriados e pontos facultativos do ano de 2025. No dia 19 de junho, Corpus Christi, será ponto facultativo. O ponto facultativo do dia 20 de junho será compensado com o acréscimo de uma hora à jornada diária normal, nos seis dias úteis subsequentes aos facultados.

19 de junho - Corpus Christi, ponto facultativo

20 de junho - Ponto facultativo

Prefeitura de Belém

Em Belém, a Prefeitura de Belém reforçou nesta segunda-feira (16) que a quinta-feira (19) será feriado na capital paraense. Já na sexta-feira, 20 de junho (sexta-feira), ficou estabelecido ponto facultativo no âmbito do município. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (16) na Agência Belém.

Os órgãos e entidades que atuam nas áreas de arrecadação, saúde pública, segurança, defesa social, mobilidade urbana, parques, museus, teatros, cemitérios, limpeza e conservação urbana, assistência social (incluindo os conselhos tutelares), e espaços de visitação turística estabelecerão escalas de serviço a fim de que o atendimento à população não sofra interrupção.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do Núcleo de Atualidade