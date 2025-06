Programação de Corpus Christi vai reunir católicos de 109 paróquias no Mangueirinho, em Belém

Na próxima quinta-feira (19), a Arquidiocese de Belém realiza a celebração da Solenidade de Corpus Christi na Arena Guilherme Paraense, Mangueirinho, em Belém, das 7h às 12h. O evento é destinado aos fiéis católicos para reafirmar a fé em Jesus Cristo e contará com orações, palestra, louvores e missa solene. A novidade da solenidade em 2025 é reunir mais de 100 paróquias na mesma celebração.

O evento contará com a oração inicial do Padre Paulo João e Ministério Seráfico, palestras e louvores, além da missa solene presidida pelo Arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira, concelebrada pelo clero. A solenidade transformará o ginásio em um local de peregrinação jubilar, onde os fiéis poderão receber as indulgências.

Sob o tema “Eu sou o Pão vivo descido do céu” (Jó 6,51) e o lema “Jesus, nossa esperança, se fez pão para nós”, a programação deste ano é em nível Arquidiocesano e reunirá as 109 paróquias na mesma solenidade.

O Ginásio Mangueirinho será palco da acolhida de mais de 4 mil Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística. Eles participarão da cerimônia de admissão ou renovação de mandato, cujo compromisso com o serviço à Igreja e à comunidade serão ratificados.

Confira a programação completa:

7h – Abertura dos portões;

7h30 – Acolhida das Paróquias, Áreas Missionárias, Pastorais, Movimentos, Grupos e Serviços Arquidiocesanos;

8h – Oração inicial com Padre Paulo João e Ministério Seráfico;

8h30 – Palestra: “Jesus, nossa esperança, se fez pão para nós” – Cônego Ivan Conceição (Paróquia Nossa Senhora de Fátima);

9h30 – Intervalo, louvores e preparação para a Missa;

10h30 – Missa Solene presidida por Dom Alberto Taveira, Arcebispo de Belém, concelebrada pelo clero;

12h – Encerramento: envio dos párocos com a Eucaristia para celebrações em suas respectivas paróquias.

Serviço:

Solenidade de Corpus Christi da Arquidiocese de Belém

Data: 19 de junho de 2025 (quinta-feira).

Horário: 7h às 12h.

Local: Ginásio Mangueirinho.