Vai chover no feriado de Corpus Christi? Veja a previsão do tempo para Belém e interior do Pará

O feriadão de Corpus Christi, celebrado nesta quinta-feira (19), deve ser marcado por tempo ensolarado em Belém, na Região Metropolitana e em municípios do interior do Pará, como Capanema, no nordeste do Estado. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que aponta baixa possibilidade de chuva ao longo do dia, com chances maiores entre o fim da tarde e o início da noite. A região do Marajó e o litoral paraense também devem seguir a mesma tendência.

Segundo o meteorologista José Raimundo Abreu, do 2º Distrito de Meteorologia (2º Disme) do Inmet, a quinta-feira em Belém e na Região Metropolitana terá sol durante parte do dia. No entanto, há chance de chuva apenas no período da tarde.

“Na quinta-feira do feriado, há pancadas de chuva na Região Metropolitana, a partir das 16 horas. São pancadas de chuva de fraca intensidade. Ao longo da semana, a previsão é de, no máximo, 30 mm a 40 mm de chuva em Belém”, detalha.

“Isso quer dizer que são chuvas localizadas no período noturno. E no feriado, dia 19, no dia 20, de sexta-feira para sábado, e também no domingo, provavelmente não haverá chuva nesses dias, na maior parte da Região Metropolitana. No entanto, não descartamos aquelas pancadas de chuva isoladas e de curta duração. As linhas de instabilidade e a convergência de umidade irão favorecer chuvas no início da noite: fracas, moderadas e que passam logo. Mas, durante o dia, haverá muito sol entre nuvens”, acrescenta o meteorologista.

Além disso, a previsão indica que, ao longo do dia, a temperatura pode variar, conforme explica José Raimundo: “A máxima na Região Metropolitana de Belém, que ocorrerá entre meio-dia e duas horas, deverá ficar entre 33 ºC e 34,5 ºC. E as mínimas ficarão entre 23 ºC e 24 ºC, entre cinco e sete horas da manhã”.

O mesmo cenário de manhã ensolarada deve ser observado em diversas áreas do interior, conforme prevê José Raimundo. “Capanema também seguirá a mesma tendência ao longo do feriadão. As chuvas geralmente devem ocorrer no final da tarde e início da noite. Pela manhã, não deve chover. O clima deverá ser quente. E reforçamos a importância da hidratação”, alerta José Raimundo.

Litoral paraense

A situação também deve ocorrer em Salinas, Marudá e Bragança. “Só que, nestes municípios, as chuvas serão um pouco mais fortes. Deve chover à noite e, por vezes, com forte intensidade, acompanhadas de raios e trovoadas. O fenômeno meteorológico estará mais atuante na região litorânea do que na Região Metropolitana. Salinas, Marudá e Bragança terão pancadas de chuva notadamente à noite e, também, no decorrer da tarde, a partir das 15 horas”, frisa o especialista.

“Enquanto estamos prevendo um nível de chuva de 30 mm para Belém, na região litorânea os volumes devem ficar entre 50 mm, quase o dobro. Isso nos quatro dias: quinta, sexta-feira, sábado e domingo. Mesmo assim, no domingo não há previsão de chuva. E, na sexta-feira, a intensidade também será bem fraca”, observa o meteorologista. “A mesma situação também poderá ser observada na região do Marajó. Em Soure, por exemplo, estamos prevendo entre 50 mm e 60 mm nos quatro dias. Enquanto que, em Bragança, Curuçá e Salinas, a tendência é de 40 mm a 50 mm”, adiciona José Raimundo.

Sobre as máximas e mínimas na região do litoral do Pará, Abreu pontua: “Devido à maior incidência de ventos, principalmente nas praias, as temperaturas máximas ficam em torno de 31 ºC e 32 ºC. Já as mínimas podem chegar a 24 ºC e 25 ºC”.