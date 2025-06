Morre Sheila Belúcio, supervisora de Vendas e Relacionamento do jornal O Liberal, aos 50 anos

Faleceu neste domingo (15), aos 50 anos, Sheila Belúcio, supervisora de Vendas e Relacionamento do setor de Assinaturas do jornal O Liberal. Ela estava internada desde quinta-feira (12) para realizar uma cirurgia de vesícula e faleceu por volta das 16h deste domingo. O velório será realizado na segunda-feira (16) na Igreja do Evangelho Quadrangular Distrito VIII, localizada na avenida Zacarias de Assunção, no bairro Centro, em Ananindeua, na Grande Belém. O horário ainda não foi confirmado.

A diretora de Mercado do Grupo Liberal, Aline Viana, lamentou a morte da colaboradora da empresa e lembrou do legado profissional de Sheila: “A partida da Sheila nos deixa um vazio irreparável. Antes de tudo, pelo ser humano maravilhoso que era, uma pessoa iluminada e com o olhar sempre atento e disposto a acolher o outro”, afirma.

“Como profissional, conduziu, nos últimos anos, nosso time de vendas de assinatura, uma executiva dedicada, comprometida e que sempre vestiu a camisa de O Liberal. Uma líder. Sempre conduzindo a sua equipe com uma energia contagiante. Sheila deixa em todos nós uma saudade ímpar e a lembrança será sempre de um ser humano maravilhoso e amigo de todos”, acrescenta a diretora de Mercado.

Sheila deixa o marido e dois filhos. E o carinho e as boas lembranças são os sentimentos que ficam, como relata o filho, Raniel Barros. "Além de mim, ela tinha outro filho, o meu irmão, que mora em Joinville. Somente eu morava aqui com ela", relata Raniel. "Nesse momento, o que nos deixa confortável um pouco é que a minha mãe era uma pessoa muito querida", acrescenta.

Ele lembra que a alegria contagiante era a marca registrada da mãe. "Quando a pessoa é muito querida, não tem como a gente ter um sentimento ruim com relação à partida dela. Então, a gente vai ficar com a memória boa, com o sentimento bom. Apesar de tudo, mas com aquela saudade boa", diz Raniel.