Prefeitura de Belém nega retirada de trabalhadores da Feira da 25 e reforça ordenamento no local

Após protestos de agricultores familiares que bloquearam a avenida Antônio Barreto, em Belém, na manhã desta sexta-feira (13), a Prefeitura de Belém afirmou, em nota, que não há nenhum decreto proibindo a permanência dos feirantes na tradicional Feira da 25. Os manifestantes alegam a tentativa de retirada do local por conta de obras que preparam a cidade para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30).

“Não há nenhum decreto proibindo a permanência dos trabalhadores na Feira da 25. A retirada dos vendedores de produtos orgânicos do local já havia sido avisada aos comerciantes desde a semana passada. Trata-se de um ordenamento, que vem sendo de forma pacífica, apesar do protesto da Associação, que fechou a rua”, detalha a nota da prefeitura de Belém.

Ainda de acordo com a prefeitura, há cerca de três meses, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedcon) vem tendo constantes diálogos com os vendedores, que ocupam a Feira da 25 todas as sextas e sábados, sem o ordenamento necessário e a licença de manipulação de alimentos.

“Para solucionar o problema, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedcon) propôs o remanejamento dos trabalhadores da feira orgânica para alguns mercados de Belém. Entre eles, o mercado do “Juruninha”, no bairro Jurunas, o que não foi aceito pela Associação. O remanejamento iria contar com todo o apoio da Prefeitura, inclusive para o cadastramento dos trabalhadores”, detalha o comunicado.

Segundo a prefeitura, “ainda assim, o acordo não foi aceito e a Prefeitura precisou retirar os vendedores da Feira da 25, que vem sendo ocupada de forma desordenada e sem a licença devida”.

“A Prefeitura de Belém, por meio da Sedcon, se mantém aberta ao diálogo com os trabalhadores. Com o objetivo de buscar a melhor solução para o desenvolvimento de suas vendas, sem causar transtornos à população”, finaliza a nota.