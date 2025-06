Veja como vai funcionar o pagamento por aplicativo no transporte público de Belém

Belém e Região Metropolitana (RMB) passa a contar com uma nova forma de pagamento da tarifa de ônibus: o PIX. A novidade, oficialmente anunciada nesta quarta-feira (11), durante coletiva de imprensa, permitirá que passageiros utilizem um aplicativo de celular para pagar a passagem por meio de QR Code, sem a necessidade de dinheiro físico. Em vídeo publicado nas redes sociais, o prefeito de Belém, Igor Normando, explicou a novidade.

“Calma, não precisa de dinheiro, não. Agora, a gente paga no Pix”, afirma o prefeito, demonstrando como usar o aplicativo nos "Geladões" de Belém e RMB. Segundo ele, a ferramenta "VAI Passe Fácil" permitirá a recarga via aplicativo, garantindo acesso aos ônibus apenas com a leitura de um QR Code. "Agora o transporte de Belém tem pagamento digital", diz o gestor na legenda do post.

Normando destacou ainda que o novo sistema vai eliminar a burocracia e trazer mais agilidade ao embarque. "E é simples: basta recarregar a carteira digital e usar o QR Code direto na máquina do ônibus para liberar a catraca", explica Normando.

Para o prefeito, o uso do aplicativo representa um marco para o transporte público da cidade. “Vai melhorar a agilidade, vai melhorar também a praticidade e vai garantir que vocês não precisem andar com dinheiro no bolso”, reforça Igor.

“Essa é uma entrega histórica, porque é a primeira vez que o transporte público de Belém tem ar condicionado, wi-fi, acessibilidade e agora um app para poder pagar por Pix através de QR Code", frisa Igor Normando.

A iniciativa é da Prefeitura de Belém em parceria com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel), e deve beneficiar aproximadamente 3 milhões de usuários do sistema de transporte coletivo da capital paraense.