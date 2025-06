Palacete de Belém está à venda por R$ 4 milhões; conheça o imóvel histórico

Já pensou em morar em um prédio histórico que data do período da Belle Époque belenense? Saiba que agora um dos prédios mais charmosos e icônicos de Belém está à venda.

Sobre o palacete:

O Palacete Amyntas de Lemos teve sua construção finalizada no ano de 1909 e é uma edificação histórica localizada em Belém, mais precisamente na Avenida Almirante Barroso, em frente ao Bosque Rodrigues Alves. O imóvel foi construído pelo engenheiro civil Amyntas de Lemos, fundador do Conselho Regional de Engenharia do Estado do Pará, e se destaca pela arquitetura neoclássica e por sua importância no contexto urbano e cultural da cidade.

O edifício é tombado como patrimônio histórico, o que assegura sua preservação e reconhece sua relevância para a memória da cidade.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com.