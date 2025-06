Dia Nacional da Imunização: Prefeitura de Belém reforça ação de vacinação em escolas

Desde o início deste mês de junho, a Prefeitura de Belém realiza estratégia de vacinação no município. O trabalho terá continuidade com ações em referência ao Dia Nacional da Imunização, que iniciam nesta segunda (09), mas seguem ao longo do mês. A iniciativa faz parte do Programa Saúde na Escola (PSE), do Ministério da Saúde, e tem como meta vacinar cerca de 10 mil alunos em 246 escolas da capital paraense, entre municipais e estaduais.

No Dia da Imunização, a EMEF Maria Luiza Pinto, no bairro da Sacramenta, sediará uma das ações, das 8h às 16h, como parte do cronograma que se estenderá até setembro. O objetivo é atualizar os cartões de vacinação de crianças e adolescentes de 0 a 15 anos, acompanhar a situação vacinal dos estudantes e ampliar a cobertura vacinal no município.

A campanha contempla todas as vacinas do Calendário Nacional de Vacinação, incluindo doses como Pentavalente, Poliomielite (VIP e VOP), Tríplice Viral, Meningocócica C, Hepatite A, Varicela, Covid-19, entre outras. A aplicação é realizada por profissionais da rede municipal de saúde, em articulação com as escolas participantes.

Além da vacinação, a estratégia é precedida por ações educativas: antes de cada visita, uma equipe técnica da Sesma realiza palestras nas escolas para orientar pais e responsáveis sobre a importância da imunização, além de realizar a checagem das cadernetas de vacinação dos estudantes.

Segundo a Prefeitura, a imunização nas escolas complementa o atendimento já oferecido nas unidades básicas de saúde, onde a vacinação segue disponível para todas as crianças e adolescentes, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Cronograma das próximas escolas atendidas:

• 10/06 – UEI Perpétuo Socorro

• 10/06 – EMEF Maria Luiza Pinto Amaral

• 11 e 12/06 – EEEIFM Prof. Acy de Jesus Barros Pereira

• 18/06 – EMEI Revoar das Andorinhas