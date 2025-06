Morre em Belém o professor e empresário Júlio Reis, aos 68 anos

Morreu neste sábado (7), em Belém, o professor e empresário Júlio Reis, aos 68 anos. A informação foi confirmada por meio das redes sociais do colégio particular onde ele foi um dos fundadores na capital paraense. A causa da morte não foi divulgada. Também não há, até o momento, informações sobre velório e sepultamento.

Em nota publicada nas redes sociais, a instituição lamentou a perda do educador. “Com o coração entristecido, nos despedimos do professor Júlio Reis, mestre da palavra e da vida. Educador incansável, diretor dedicado e um dos fundadores do Sistema de Ensino Universo, ele fez da sala de aula o seu palco e da educação, sua missão”, diz o comunicado.

A nota prossegue ressaltando o legado deixado por Júlio Reis. “Hoje, sua voz se cala, mas o eco das suas lições permanecerá. Ele parte, mas deixa um legado imenso – feito de afeto, sabedoria e transformações silenciosas que só os grandes educadores sabem promover”, afirma o texto. “Que sua memória continue a iluminar nossos caminhos, como sempre fez em vida”, conclui a publicação.

Alunos, ex-alunos e colegas de profissão m​anifestaram pesar e homenagens. “Contribuiu para a formação de toda uma geração de alunos e professores”, escreveu um internauta nas redes sociais. “Siga na paz, meu amigo! Seu legado permanece. Obrigado por tudo! Ser humano iluminado”, disse outro. “Descanse, professor Júlio. Por todas as partilhas, escutas e ensinamentos: eu lhe agradeço”, publicou mais um.