Belém terá junho mais quente, com até 34 °C e menos chuvas, prevê Inmet

Junho será ainda mais quente em Belém e Região Metropolitana, com temperaturas que podem chegar a 34 °C, segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A tendência é de menos chuvas e mais dias de sol, com pancadas concentradas no início do mês, conforme detalha o meteorologista José Raimundo Abreu, do 2º Distrito de Meteorologia (2º Disme) do Inmet. Já no domingo (1º de junho), o tempo na capital paraense deve ser de nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

“O mês de junho vai ter um aumento gradativo das temperaturas máximas aqui em Belém, devido à pouca cobertura de nuvens e à radiação solar direta. As máximas devem chegar a 34 graus, portanto, cerca de 1 grau a mais em relação ao mês de maio. Já as mínimas ficarão entre 23 e 24 graus, no período da madrugada, entre 5 e 6 horas da manhã”, explica o meteorologista do Inmet.

Para este período, a previsão é de céu parcialmente nublado, com sol entre nuvens predominando ao longo do dia, como detalha o meteorologista José Raimundo. “Essas nuvens tendem a aumentar do período da tarde para a noite, mas não será todos os dias. Além disso, cerca de 60% das chuvas devem ocorrer em forma de pancadas, devido às instabilidades provocadas pelas brisas e pelos distúrbios nas ondas de leste”.

“A primeira semana de junho terá chuvas em quase todos os dias em Belém, principalmente em forma de pancadas. No entanto, com o decorrer do mês, a tendência é que essas pancadas diminuam. Vários fatores meteorológicos contribuem para essas condições. Tanto que, pelas análises das condições oceânicas e atmosféricas, não tivemos nem o fenômeno La Niña nem o El Niño, o que comprometeu as chuvas de maio, que ficaram de 30% a 35% abaixo da média”, acrescenta José Raimundo.

Segundo ele, o Inmet registrou 200 milímetros de chuva em maio, quando a média histórica para o período é de 323,6 milímetros. “Houve uma distribuição irregular das chuvas. Para o mês de junho, é muito provável que o volume fique entre 200 e 250 milímetros, o que já era esperado. Ou seja, a maior parte das chuvas ainda deve se concentrar na região litorânea e na Região Metropolitana de Belém”, observa.

Regiões mais secas

Para este mês, Abreu ainda detalha que determinados locais do estado devem sofrer com o calor ainda mais prolongado. “O período mais quente e seco deve acontecer no sul do Pará, onde podemos constatar na região de Conceição do Araguaia, Redenção, Xinguara e Santa Maria das Barreiras um índice pluviométrico muito baixo. Praticamente pouquíssimas chuvas, mesmo em forma de pancada. O total pluviométrico no mês de junho deve ficar inferior a 50 milímetros”, frisa o meteorologista.

“E talvez nem chegue a isso, porque são pancadas de chuvas em áreas isoladas. O tempo seco vai favorecer com que as temperaturas máximas cheguem até 36 graus na região de Marabá para baixo. Como no sul e sudeste do Pará, que vai predominar entre 35 e 36 graus e, por vezes, pode chegar a 37 graus. Com isso, a umidade relativa do ar vai ser bem seca alguns dias, chegando a ser inferior a 30%, considerada prejudicial à saúde humana pela Organização Meteorológica Mundial”, acrescenta José Raimundo.

“Quanto aos períodos de chuva na Região Metropolitana e no litoral, poderemos observá-los do período da tarde até a noite, principalmente à noite. Isso porque estamos esperando que essas chuvas de junho ocorram entre 19 e 23 horas”, finaliza José Raimundo.