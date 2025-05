Bosque Rodrigues Alves tem dia gratuito com trilhas e exposição com animais neste sábado (24)

No próximo sábado (24/5), em alusão à ‘Semana Mundial do Brincar’, uma ação com atividades lúdicas e contato com a natureza irá ocorrer no Bosque Rodrigues Alves, em Belém. A partir das 8h, a programação especial busca mostrar a importância do ‘brincar’ na vida das crianças, reconhecendo-o como uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento físico, cognitivo, social e emocional. A entrada é gratuita.

A ação para crianças, adultos e idosos irá promover trilhas na natureza, oficinas de pintura, brincadeiras com os animais, serviços de saúde, massagens para as mães e muitas surpresas com personagens animados.

Bosque

O Bosque Rodrigues Alves abriga cerca de 230 animais cativos, sendo a maioria quelônios — com 35 jabutis e 180 cágados —, além de outras espécies que compõem a diversidade faunística. O local representa um espaço essencial para a educação ambiental, lazer e preservação da biodiversidade. Com 15 hectares de área total, o bosque é um dos principais cartões-postais de Belém, localizado na movimentada avenida Almirante Barroso. Mais do que um ponto turístico, é um verdadeiro fragmento da floresta amazônica preservada dentro da cidade, onde mais de 10 mil árvores, distribuídas em mais de 300 espécies, formam um ecossistema singular.