​Estação das Docas passa por obras de reconstrução e tem novos horários de funcionamento

Devido às obras de reconstrução, o Complexo Turístico da Estação das Docas está com novos horários de funcionamento, já em vigor desde esta quarta-feira (21). Segundo a Organização Social Pará 2000, responsável pela administração do espaço, o complexo funcionará em horários reduzidos e estará fechado às terças-feiras. As mudanças valem para todos os dias, até que as obras sejam concluídas. A data para a entrega do novo espaço ainda não foi informada.

A programação fica da seguinte forma:

Confira os novos horários de funcionamento da Estação das Docas:

- Segunda-feira: 10h às 23h

- Terça-feira: fechada

- Quarta-feira: 10h às 23h

- Quinta-feira: 10h às 23h

- Sexta-feira: 10h à 00h

- Sábado: 10h à 00h

- Domingo: 10h às 23h