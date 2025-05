Avenida Liberdade, na Grande Belém, ganha previsão de entrega; saiba quando

A Avenida Liberdade, a via expressa que vai melhorar a mobilidade urbana na Região Metropolitana de Belém (RMB), será entregue até o final do mês de outubro. A informação foi confirmada pelo governador Helder Barbalho nesta quarta-feira (30/4). A obra é coordenada pela Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística (Seinfra) e pretende desafogar o tráfego ao longo de 13,3 quilômetros entre as proximidades da Universidade Federal do Pará (UFPA), na capital, e a Alça Viária, em Marituba.

"É uma via expressa de 13 quilômetros, em que nós estamos construindo para ser uma nova entrada para a região metropolitana - hoje, todos nós dependemos da BR-316”, disse. “Quando estiver entregue a avenida Liberdade, nós teremos uma segunda alternativa, sendo que esta é diferente”, afirmou o governador. “Diferente da BR-316, em que existem sinais de trânsito, que existem vias de acesso que acabam gerando a interrupção no tráfego, a avenida Liberdade será uma avenida expressa: quem acessar a avenida Liberdade a partir da Alça Viária, terá o destino até a Universidade Federal do Pará. E, quem entrar na Universidade Federal, terá destino direto até Alça Viária, sem semáforos”, afirmou.

A nova avenida terá duas faixas em cada sentido, além dos acostamentos, e contará com faixas exclusivas para ciclistas, pavimento ecológico na ciclovia e iluminação fornecida por energia solar. Também estão previstos vídeo-monitoramento de tráfego, barreiras laterais (para impedir o acesso de pedestres) e três viadutos, localizados nas áreas da Universidade Federal do Pará (UFRA), Centrais de Abastecimento do Estado do Pará (Ceasa), e Cosanpa, além de uma ponte sobre o Igarapé Aurá.

A proposta da Avenida Liberdade é reduzir o tempo de deslocamento na RMB e, consequentemente, os congestionamentos nas principais vias de acesso a Belém, como a BR-316 e a Avenida Almirante Barroso. Atualmente, mais de 23 mil veículos circulam diariamente no trecho.