Viadutos da Mário Covas, na Grande Belém, já tem data de entrega; veja quando

O viaduto da rodovia Mário Covas com a Avenida Três Corações e o viaduto da rodovia Mário Covas com a Avenida Independência serão entregues antes do fim deste ano. A informação foi repassada pelo governador Helder Barbalho nesta quarta-feira (30/4). Segundo ele, a primeira obra a ser entregue será do viaduto da Mário Covas com 3 Corações, no dia 30 de maio. Dois meses depois, no dia 30 de julho, será entregue do viaduto Mário Covas com a Independência.

Viaduto Mário Covas x Três Corações

A estrutura medirá 350 metros de uma rampa a outra e terá sentido único, iniciando na avenida Três Corações em direção à rodovia BR-316 pela avenida Mário Covas.

Viaduto Mário Covas x Independência

Com 350 metros de extensão e 14 de largura, o viaduto da avenida Mário Covas sobre a avenida Independência. A estrutura terá mão-dupla e possibilitará o livre trânsito na Mário Covas, sem interferência de semáforos, proporcionando mais mobilidade à população neste ponto estratégico da Região Metropolitana.

Maior investimento de mobilidade urbana da história do município de Ananindeua, diz Helder

Helder Barbalho também informou que, no dia 30 de maio deste ano, o governo estadual estará entregando à população o viaduto que liga a Mário Covas com a Três Corações, portanto, acessando a Cidade Nova. “E, no dia 30 de julho, nós estaremos inaugurando um quinto viaduto, este na Mário Covas com a avenida Independência. Portanto, nós estamos falando de cinco viadutos construídos pelo governo do Pará, nesta região que compõe o município de Ananindeua e a fronteira com o município de Marituba”, afirmou.

São eles: do viaduto da avenida Ananin, entregue pelo governo do Pará, que interliga a BR com o Guajará e a Cidade Nova; do viaduto que interliga a BR com a Alça Viária. “Nós estamos falando deste viaduto entregue na manhã de hoje, que interliga a Avenida Independência com a BR-316. E nos próximos dois meses, serão mais dois viadutos que interligarão a Mário Covas com a Três Corações e a Mário Covas com a avenida Independência”, detalhou. Helder afirmou que este “é o maior investimento de mobilidade urbana da história do município de Ananindeua. É o maior investimento de mobilidade urbana da história da região metropolitana de Belém”.