Conheça 10 frutas regionais fáceis de encontrar na feira do Ver-o-Peso

O Mercado do Ver-o-Peso, em Belém, é a maior feira ao ar livre da América Latina e um verdadeiro paraíso para os amantes de frutas. O Complexo completa 397 anos de muita variedade, entre ervas, farinhas, polpas, peixes, garrafadas e pratos típicos do Pará. No entanto, o mercado ganha destaque, principalmente, quando se trata de frutas regionais, muitas das quais são difíceis de encontrar em outras partes do Brasil. Por isso, vale a pena listar 10 frutas que são fáceis de encontrar no mercado. Confira a seguir.

1. Açaí

Açaí é a fruta mais típica do Norte do Brasil. (Everaldo Nascimento.)

O açaí é, sem dúvida, a fruta mais famosa da Amazônia. Além de vender a fruta in natura, o Complexo do Ver-o-Peso oferece o açaí já batido e na tigela, pronta para o consumo. O fruto é extraído do açaizeiro, palmeira que chega a 30 m de altura. A extração é feita após deixar o fruto de molho para, em seguida, amassar o caroço.

2. Cupuaçu

O cupuaçu pode ser usado para fazer sucos e doces. (Vinicius Soares Braga/ Divulgação Embrapa)

A segunda fruta mais popular vendida no mercado é, sem dúvidas, o cupuaçu. Com sua polpa doce e cremosa, a fruta pode ser usada para fazer sucos, doces, sorvetes e até mesmo pizzas e biscoitos, também comercializados no Ver-o-Peso.

3. Bacuri

Essa fruta de sabor forte e único pode ser encontrada em sucos, sorvetes e o óleo retirado das sementes pode ser utilizado como anti-inflamatório e no mercado de cosméticos. (Foto / agro20.com.br)

O bacuri é considerado um "primo" do cupuaçu e possui um sabor ácido e refrescante. A fruta pode ser consumida in natura, com farinha de mandioca e açúcar, ou utilizada na produção de doces, sorvetes e sucos.

4. Pupunha

A pupunha pode ser consumida após cozida em água e sal.(Arquivo/ O Liberal)

A pupunha é uma fruta típica da Amazônia com um sabor peculiar. Ícone da culinária paraense, ela é muito consumida no lanche da tarde, acompanhada de café preto. No tradicional mercado do Ver-o-Peso, a fruta é bastante popular. Depois de separados do cacho, os frutos são cozidos em água com sal durante 30 a 60 minutos e prontos para o consumo.

5. Manga

Belém é conhecida como "cidade das mangueiras" e o consumo da fruta é popular na região. (Divulgação)

A manga é uma fruta apreciada em todo o Brasil, mas no Pará é possível encontrar uma variedade incrível, com diferentes sabores e tamanhos. Belém é também conhecida como "cidade das mangueiras", por ter muitas árvores do fruto espalhadas no município. Por isso, ela é uma das frutas mais comercializadas no Ver-o-Peso e pode estar no preparo de diversas receitas, ou consumida naturalmente.

6. Biribá

Com um sabor doce e marcante, esta fruta é consumida em diversas formas e uma fonte de nutrientes para o corpo humano. (Marcelo Seabra / Arquivo O Liberal)

O biribá é uma das frutas mais exóticas vendidas no Ver-o-Peso, com um sabor doce e aromático. A fruta pode ser consumida in natura ou utilizada na produção de doces, sorvetes e sucos. De casca-grossa e de cor que vai do verde ao amarelo, com pontos pretos, o biribá tem polpa branca, adocicada, um pouco gelatinosa e é muito suculento.

7. Taperebá ou Cajá

Por ter grande distribuição no território brasileiro, é possível encontrar o Taperebá nas feiras e mercados durante todo o ano, principalmente no período de dezembro a junho. (Foto / Ernesto de Souza/Ed. Globo)

O taperebá, também conhecido como cajá, é uma fruta típica que pode ser facilmente encontrada no Pará. De cor laranja, polpa ácida e muito gostoso, a fruta é rica em vitamina C e pode ser usada em sucos, sorvetes, sobremesas e até drinks.

8. Muruci

O nome da fruta é de origem Tupi e significa "árvore pequena", característica da árvore do Murici que tem altura média de 6 a 16 metros (Reprodução)

O muruci é uma fruta típica da Amazônia com um sabor agridoce e um aroma intenso. A fruta pode ser consumida in natura ou utilizada na produção de doces, sorvetes e sucos. Além de ser uma fonte rica em nutrientes e benefícios para a saúde.

9. Graviola

O fruto em forma ovalada é muito suculento de coloração verde-escuro coberto de espinhos moles. (Reprodução/Guia da Cozinha)

A graviola é uma fruta com um sabor único e bem versátil. A fruta é muito cultivada no Norte do País e pode ser consumida naturalmente ou utilizada na produção de sucos, doces e sorvetes. Ela contém muitas espinhas, envolvidas por uma polpa branca, de sabor agridoce, muito delicado.

10. Ingá

A Ingá tem inúmeros benefícios para o bom funcionamento do intestino (Reprodução / Youtube)

Apesar de ser pouco conhecida ao redor do mundo, o ingá é uma fruta típica da região Norte com um sabor doce e uma textura cremosa. A fruta pode ser consumida in natura ou utilizada na produção de doces, sorvetes e sucos. O Ingá é uma fruta de tamanho médio, com uma casca fina e polpa doce e suculenta.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)