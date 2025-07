Navio leva ação de saúde e educação para comunidades do oeste do Patá

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) e o Ministério do Turismo firmaram uma parceria para capacitar moradores de comunidades ribeirinhas dos municípios de Santarém, Aveiro e Belterra na área do turismo. A ação será voltada à formação de agentes comunitários e ocorrerá de forma integrada às expedições de saúde realizadas pelo navio-hospital-escola Abaré, que funciona como Unidade Básica de Saúde Fluvial (UBSF).

A assinatura do acordo ocorreu no domingo (6), a bordo do Abaré, no porto da Ufopa ,Unidade Tapajós. A reitora da Ufopa, Aldenize Xavier, e o ministro do Turismo, Celso Sabino, oficializaram a parceria, que prevê o repasse de R$ 300 mil para a execução das ações. A iniciativa terá atividades entre julho e dezembro deste ano.

Participaram da cerimônia o deputado federal Airton Faleiro; o prefeito de Santarém, José Maria Tapajós; o vice-prefeito Carlos Martins; o secretário municipal de Saúde, Everaldo Martins; além de representantes da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Pará, da vice-reitoria da Ufopa e do Instituto de Formação Indisciplinar e Intercultural (IFII).

O projeto prevê a realização de diagnósticos, oficinas, cursos e encontros com foco em turismo voluntário, segurança no atendimento a visitantes, hospitalidade, produção rural como atrativo turístico e regularização dos agentes comunitários no Cadastur, sistema de cadastro oficial de profissionais e empreendimentos do setor turístico. Uma cartilha educativa será elaborada para auxiliar no processo de formação.

Segundo a reitora Aldenize Xavier, a ação reforça a atuação da universidade nos territórios ribeirinhos, em parceria com os ministérios da Educação, da Saúde e do Turismo. “Essa iniciativa fortalece o trabalho que o Abaré já realiza, ampliando com a participação dos cursos da nossa universidade para levar formação diretamente às comunidades”, afirmou. Ela destacou ainda que a proposta reforça o papel da extensão universitária como ponte entre a academia e a população.

As atividades pedagógicas serão coordenadas por um grupo de trabalho responsável pela implantação do curso de Turismo da Ufopa, previsto para ser ofertado a partir de 2026.

Volunturismo é destaque

Durante a cerimônia, o ministro Celso Sabino destacou a importância da inclusão das comunidades ribeirinhas na política nacional de turismo. Ele ressaltou o lançamento de um projeto de volunturismo , modalidade que une turismo e trabalho voluntário, como um avanço no setor.

“Trata-se de um marco histórico para o turismo brasileiro, envolvendo a Ufopa, a Universidade de São Paulo (USP), a prefeitura de Santarém e a bancada federal do Pará. Cerca de 80 profissionais de saúde da USP irão participar das expedições, levando atendimento a 80 comunidades dos municípios de Santarém, Belterra e Aveiro”, disse o ministro.

Primeira expedição já tem data marcada

A primeira expedição integrada à parceria parte nesta terça-feira (9), com duração de 20 dias. A bordo do Abaré estarão médicos, estudantes e técnicos da saúde vindos da USP, por meio do projeto Muiraquitã, iniciativa da Faculdade de Medicina da universidade, criada em homenagem a Santarém. Eles realizarão atendimentos em comunidades ribeirinhas dos três municípios participantes.