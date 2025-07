Município de Jacareacanga é confirmado como polo do Enem 2025

O município de Jacareacanga, no sudoeste do Pará, foi incluído oficialmente como polo de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. A medida garante que estudantes da cidade possam fazer as provas sem a necessidade de deslocamento para outros municípios.

A inclusão de Jacareacanga no cronograma do exame foi resultado de articulações políticas realizadas em Brasília. O pedido foi encaminhado ao Ministério da Educação pelo vereador Everton, do município, com apoio da deputada federal Renilce Nicodemos (MDB-PA), que levou a demanda ao ministro da Educação, Camilo Santana.

A inclusão do município como polo de aplicação das provas é considerada um avanço para ampliar o acesso de estudantes da região ao ensino superior, reduzindo desigualdades educacionais e os obstáculos logísticos enfrentados por estudantes em áreas remotas da Amazônia.

Deputada Federal Renilce Nicodemos (MDB-PA) Foto:Wagner Santana

O ENEM 2025 será realizado nos dias 9 e 16 de novembro. As provas serão aplicadas em dois domingos consecutivos, e os participantes terão acesso aos resultados no período consecutivo após a aplicação do exame, segundo o Portal Gov.br. Em algumas cidades do Pará (Belém, Ananindeua e Marituba), as provas serão aplicadas em datas diferentes (30 de novembro e 7 de dezembro), em função da realização da COP30.