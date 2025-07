Cursinho Alternativo, da Uepa, prepara Segundo Aulão preparatório para Enem

O Cursinho Alternativo, projeto de extensão da Universidade do Estado do Pará (Uepa) que oferece aulas preparatórias para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), realizará no próximo sábado, dia 5, o segundo aulão preparatório, com vagas abertas ao público em geral. O evento acontecerá no Auditório Paulo Freire, no Centro de Ciências Sociais e Educação (CCSE), em Belém, a partir das 8h.

São disponibilizadas 120 vagas para o público externo e as inscrições podem ser feitas de forma on-line por meio do link disponível aqui. Todas as informações podem ser acompanhadas no perfil @cursinhoalternativouepa. A programação terá foco nas disciplinas de Ciências da Natureza e Matemática, além de dinâmicas e prêmios. No último sábado de junho, dia 28, a coordenação do Cursinho Alternativo realizou o aulão junino, com explanação dos conteúdos da área de Linguagens e Ciências Humanas.

Criado em 2007 pelo professor Altem Nascimento Pontes, o Cursinho Alternativo é voltado a estudantes que estejam concluindo ou já tenham concluído o Ensino Médio, exclusivamente oriundos da rede pública ou bolsistas integrais de instituições privadas, selecionados por meio de processo seletivo.

As aulas são ministradas por acadêmicos da Uepa, principalmente de cursos de Licenciatura, Pedagogia e Secretariado Trilíngue, que, ao atuarem como professores, vivenciam experiências de formação docente e gestão de sala de aula. O projeto cumpre uma dupla missão: contribuir para o acesso de estudantes da rede pública ao ensino superior e fortalecer a formação prática de futuros educadores.