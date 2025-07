Homem de 47 anos é preso acusado de estupro de vulnerável em Castanhal

Na noite de quarta-feira, 3, um homem de 47 anos foi preso no bairro Jardim Modelo, em Castanhal, região nordeste do Pará, acusado de cometer o crime de estupro de vulnerável. A ação rápida e coordenada contou com o trabalho do Conselho Tutelar II e da Polícia Militar, que atuaram após receberem uma denúncia anônima.

Segundo informações do Conselho Tutelar do bairro Jaderlândia, por volta do final da tarde, uma ligação anônima chegou ao órgão, informando que o homem estaria vivendo maritalmente com uma adolescente de apenas 13 anos na sua residência. Assim que receberam a denúncia, os conselheiros tutelares, liderados pela conselheira Maria Alessandra Teixeira Lopes, imediatamente iniciaram diligências para apurar a caso.

“Saímos em diligência juntamente com o apoio da Polícia Militar para verificar a situação. Quando chegamos ao endereço informado, constatamos que a denúncia era verdadeira”, explicou Maria Alessandra.

A equipe então conduziu o homem e a adolescente até a Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (DEACA) de Castanhal para os procedimentos legais.

Na delegacia, a adolescente foi ouvida e revelou que tinha um relacionamento com o acusado há cerca de dois meses. Ela contou que chegou à casa dele no dia 30 de junho deste ano. O homem, por sua vez, confessou o crime, admitindo ter conhecimento da idade da vítima e que a relação tinha ocorrido de forma ilícita. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado à unidade prisional, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

A adolescente foi levada de volta para a casa dos pais, localizada na agrovila Baucuri, também em Castanhal. Os pais da jovem, segundo informações do Conselho Tutelar, estavam cientes de que ela estava morando com o acusado e, inclusive, teriam autorizado a convivência.

“Eles disseram que o acusado pediu para levar a menor com ele, e que sabiam da convivência. Os pais irão responder na forma da lei, e o Conselho Tutelar irá aplicar uma advertência por negligência, além de fazer os encaminhamentos necessários para a rede de proteção às crianças e adolescentes”, destacou Maria Alessandra