Caminhão sem freios causa acidente em Rondon do Pará; uma pessoa morreu

Um grave acidente de trânsito resultou na morte de Daniel da Cruz Freitas, em Rondon do Pará, no sudeste do estado. O sinistro ocorreu na noite da última terça-feira (01/07), por volta das 18h30, na rodovia BR-222.

De acordo com informações do portal Correio de Carajás, Daniel era responsável pela carga de um caminhão modelo Iveco, conduzido pelo motorista Lucas Viana. Os dois trabalhadores iam no veículo no sentido de Marabá, quando o caminhão apresentou uma pane no sistema de freios ao subir uma ladeira.

Com a carroceria carregada e sem força para continuar a subida, o caminhão voltou de ré e tombou fora da pista. Daniel teria tentado saltar do veículo no momento do acidente, mas foi atingido e ficou preso nas ferragens. Ele ainda chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Municipal de Rondon do Pará, mas não resistiu aos ferimentos.

O condutor foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil do município, onde foram realizados os procedimentos legais. A Polícia segue apurando os detalhes do acidente.