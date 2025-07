Homem ateia fogo na casa da própria irmã em Altamira

Uma casa pegou fogo na noite da última terça-feira (1º/7), no bairro Casa Nova, em Altamira, no sudoeste do Pará. O suspeito de ocasionar o incêndio foi identificado apenas como Dimarim e o imóvel atingido pelas chamas é da irmã dele, Regiane. Não há relato de feridos.

Segundo o portal Confirma Notícia, Dimarim estaria em um suposto surto quando se trancou na residência com as janelas fechadas e ateou fogo no local. Ele foi encontrado no banheiro da casa pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), após terem sido acionados ao caso. Para entrar no imóvel, o CBMPA precisou arrombar a casa.

VEJA MAIS

O Departamento Municipal de Transporte e Trânsito de Altamira isolou a rua para que as autoridades pudessem atuar no caso. Dimarim foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), ainda de acordo com o Confirma Notícia. O estado de saúde dele não foi revelado.

A Redação Integrada solicitou um posicionamento da Polícia Civil e aguarda retorno.