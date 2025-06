Mulher morre carbonizada durante incêndio em residência de Novo Progresso

Uma mulher identificada como Rayane Nascimento Pontes, de 29 anos, morreu carbonizada na madrugada deste sábado (28), durante um incêndio na casa em que morava no município de Novo Progresso, no sudoeste do Pará. Segundo as informações iniciais, a vítima estava sozinha na propriedade de madeira quando o fogo começou e não conseguiu sair do local.

Os relatos iniciais são que o incêndio teria começado por volta das 3h30. Vizinhos acionaram o Corpo de Bombeiros após perceberem as chamadas e consumindo o local e os gritos da vítima pedindo socorro. O fogo teria se espalhado e consumido rapidamente no local, impedindo que os moradores da área pudessem resgatar a vítima que estava trancada em casa. Quando os Bombeiros chegaram ao endereço, a casa já havia sido destruída pelas chamas.

Rayane era mãe de quatro filhos, que não estava na residência no momento da tragédia. O marido também não se encontrava no local, pois havia saído horas antes. Segundo o jornal Folha do Progresso, essa não foi a primeira vez que a casa da vítima pegou fogo. A Polícia Civil vai investigar o caso para apurar as causas e se houve interferência do crime.

“A Polícia Civil informa que a delegacia de Novo Progresso apura as denúncias do incêndio. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações”, comunicou.

A Redação Integrada de O Liberal solicita mais informações sobre o caso para o Corpo de Bombeiros do Pará e foi informada que a guarnição “agiu rápido pra impedir que o fogo atingisse outras casas”. O CBM também confirmou que uma vítima morreu.