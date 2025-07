‘Pestinha’ é morto em intervenção policial no município de Breu Branco, no sudeste paraense

Um homem identificado como Benedito Clarindo Moreira Júnior, conhecido como “Pestinha”, morreu durante uma intervenção policial no município de Breu Branco, sudeste paraense, na manhã desta quinta-feira (3). A ação fez parte da Operação Caça Fantasmas, deflagrada pela Polícia Civil com o objetivo de cumprir dois mandados de prisão e um de busca e apreensão contra Benedito.

De acordo com a Polícia Civil, “Pestinha” era considerado foragido do sistema penal e acumulava duas condenações que somavam 54 anos de reclusão. Ele também era apontado como integrante de quadrilhas especializadas em assaltos a instituições financeiras no chamado “novo cangaço”, com atuação nos estados do Pará, Maranhão e Mato Grosso.

Além disso, segundo a investigação da polícia, ele exercia função de liderança em uma organização criminosa de nível nacional, com envolvimento direto no tráfico de drogas. Após troca de informações, os agentes localizaram o suspeito escondido em uma residência de alto padrão na zona rural de Breu Branco, na Vila Nazaré dos Patos. Imóvel esse que, segundo as investigações, teria sido adquirido com dinheiro oriundo de atividades ilícitas.

Também de acordo com a polícia, durante o cumprimento dos mandados, Benedito teria reagido à abordagem. Ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. No interior da residência, os policiais apreenderam armas de fogo, diversas munições, dispositivos eletrônicos, uma moto aquática e cheques que totalizam cerca de R$ 40 mil.

A operação contou co equipes do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) de Tucuruí, da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core/Carajás), da 15ª Seccional Urbana de Tucuruí e da 9ª RISP contaram com o apoio do 34º Batalhão da Polícia Militar de Amarante (MA).