Acusado de estupro de vulnerável é preso em Capanema

Um homem acusado de estupro de vulnerável foi preso na última quarta-feira (2), no município de Capanema, no nordeste paraense. A prisão preventiva foi cumprida por equipes da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) e da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (DEACA), com base em mandado expedido pela Vara Criminal do município.

De acordo com a PC, após a emissão da ordem judicial, as equipes policiais iniciaram as investigações e diligências para localizar e prender o investigado. A prisão foi realizada durante a operação “Cyber Trava Vintage”, da Polícia Federal, que identificou o suspeito e o localizou em Capanema.

De acordo com as investigações, o homem trabalhava em um espaço cultural que recebia público infantil e é investigado por cometer abusos sexuais contra crianças que frequentavam o local.

Durante as diligências, a Polícia Civil também cumpriu mandado de busca e apreensão no imóvel. Na ocasião, foram encontradas inúmeras mídias com material pornográfico infantil armazenadas em equipamentos eletrônicos pertencentes ao suspeito.

O homem foi preso, transferido para o presídio de Capanema. Ele permanece à disposição da Justiça.