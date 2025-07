Dupla suspeita de tentativa de roubo é presa em Itaituba

Dois homens suspeitos de tentar assaltar um motociclista e levar o veículo da vítima foram presos em Itaituba, no sudoeste do Pará. A ação ocorreu na manhã desta quinta-feira (3), no bairro Liberdade, quando a vítima foi abordada e ameaçada com uma faca. A vítima conseguiu correr e a dupla acabou presa após o caso ser denunciado para a Polícia Militar.

A prisão dos suspeitos foi realizada por uma guarnição tática da 1ª Companhia Independente de Missões Especiais (CIME). Os relatos iniciais são de que os policiais foram acionados pela vítima em via pública, após a tentativa de roubo na entrada da residência do motociclista. A vítima relatou que saía de casa para trabalhar quando foi abordada por dois suspeitos que tentaram roubar sua motocicleta, uma Honda Pop 110. Um dos suspeitos vestia camiseta cinza, e o outro, camiseta azul-claro. Durante a ação, um deles sacou uma faca e anunciou o assalto, exigindo a chave do veículo.

O motociclista conseguiu correr de volta para dentro da residência e trancou a casa. Os suspeitos fugiram do local e a vítima acionou a PM. Em diligências nas proximidades, a guarnição localizou dois homens com as características repassadas e realizou a abordagem. Durante a busca pessoal, foram encontrados um isqueiro e uma cartela com substância de origem desconhecida.

Ao realizar buscas na área onde os suspeitos foram interceptados, os policiais localizaram uma arma branca (faca). Depois, a vítima reconheceu a faca como sendo a mesma usada na tentativa de roubo. Os suspeitos foram conduzidos à 19ª Seccional de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.