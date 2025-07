Após acidente entre carreta e caminhão, em São Miguel do Guamá, população saqueia carga de verdura

Um acidente envolvendo uma carreta e um caminhão foi registrado na manhã desta quinta-feira (3) na BR-010, próximo à ponte sobre o rio Matari, no município de São Miguel do Guamá, nordeste paraense. Não houve mortes. A ocorrência foi atendida pelo 42º Batalhão da Polícia Militar (42º BPM).

Segundo a Polícia Militar, o caso ocorreu ainda por volta das 5h30. Os condutores envolvidos foram identificados como Deivison Fontes Mesquita, nascido em Paragominas, e Eduardo Gusmão da Silva, de Castanhal. O estado de saúde das vítimas ainda não foi confirmado.

Um dos veículos transportava verduras, segundo informações repassadas pela PM. Após a batida, houve uma tentativa de saqueamento das cargas dos veículos. Diversas pessoas estavam tentando levar os produtos transportados, de acordo com a PM. Após a batida, a carreta tombou e ficou atravessa entre parte da pista e do acostamento.

Mesmo com a tentativa de conter essas pessoas, alguns moradores ainda conseguiram levar parte da carga, como mostram vídeos que circulam nas redes sociais. Diversos veículos pararam no local após o acidente.

Equipes da Polícia Militar estiveram no local, além do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que assumiu a responsabilidade pela ocorrência. A PM atuou na dispersão das pessoas e prestou apoio à equipe do Corpo de Bombeiros.