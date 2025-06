Enem pode pagar até R$ 864 por dia para quem trabalhar no exame; saiba como funciona

Professores da rede pública e servidores federais que desejam uma renda extra têm até a próxima segunda-feira (30) para se inscrever na Rede Nacional de Certificadores (RNC) do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. A oportunidade foi divulgada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) no site oficial do órgão, no último dia 10 de junho.

O valor pago por dia de trabalho pode variar entre R$ 510 e R$ 864, dependendo da carga horária e das atividades realizadas durante a aplicação das provas.

Quem pode se inscrever?

De acordo com o edital, podem participar da seleção:

Servidores públicos federais efetivos (de órgãos e instituições da administração direta, autárquica ou fundacional);

Professores da rede pública estadual ou municipal, inclusive os que trabalham em regime temporário.

Além disso, é preciso atender aos seguintes requisitos:

Ter ensino médio completo;

Não estar inscrito como participante do Enem 2025;

Ter um smartphone ou tablet com acesso à internet, GPS e câmera;

Ter disponibilidade para atuar presencialmente nos dias de aplicação das provas.

Qual a função do certificador?

Os certificadores são responsáveis por fiscalizar e garantir que todas as etapas de aplicação do Enem aconteçam conforme os procedimentos de segurança e qualidade estabelecidos pelo Inep. O trabalho inclui o acompanhamento da distribuição de provas, a segurança dos locais e o registro de eventuais ocorrências por meio de um sistema específico.

Como fazer a inscrição?

As inscrições devem ser feitas de forma on-line, até o dia 30 de junho, no Sistema RNC, disponível no site oficial do Inep: https://www.gov.br/inep.

Para acessar o sistema, é necessário ter uma conta gov.br. Quem ainda não possui, pode criar gratuitamente.

Quanto os certificadores recebem?

A remuneração varia de acordo com a quantidade de dias e horas trabalhadas. Segundo o Inep, a remuneração será de R$510 reais por dia de trabalho. Em casos de atuação em municípios com número insuficiente de certificadores, com deslocamento superior a 150 km do município de origem, a diária será de R$864. O pagamento é feito por meio de bolsa auxílio, e os selecionados recebem as orientações detalhadas após a convocação.

Onde consultar o edital completo?

O edital com todas as regras, requisitos e detalhes da atuação foi publicado no site oficial do Inep no dia 10 de junho. O documento pode ser acessado diretamente em: https://www.gov.br/inep.

