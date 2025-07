‘Dia E’: Hospitais do Pará participam de mutirão para reduzir filas de espera no SUS

Com foco em reduzir as filas de espera do Sistema Único de Saúde (SUS) no Pará, o Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Pará (CHU-UFPA) realiza neste sábado (5) um mutirão de saúde que prevê a realização de 772 atendimentos entre cirurgias, consultas e exames. A ação integra o “Dia E” do projeto Ebserh em Ação ,Agora Tem Especialistas, que mobiliza simultaneamente todos os 45 hospitais universitários federais do país em uma grande força-tarefa.

Somente no Pará, a mobilização envolve os hospitais universitários João de Barros Barreto (HUJBB) e Bettina Ferro de Souza (HUBFS), que concentram os atendimentos em diversas especialidades. Estão previstas 38 cirurgias eletivas, 220 consultas médicas e 514 exames e procedimentos, incluindo atendimentos voltados exclusivamente à comunidade indígena.

A superintendente do CHU-UFPA/Ebserh, Regina Feio Barroso, explica que o esforço conjunto é resultado de uma pactuação com o Ministério da Saúde, que visa acelerar o acesso aos procedimentos indicados na regulação municipal. “Essa força-tarefa é um avanço na luta contra as longas filas do SUS. Estamos atendendo pacientes que já passaram pela primeira consulta e agora aguardam por exames ou cirurgias. É um compromisso com o cuidado e com a dignidade da população”, afirma.

Entre os procedimentos programados nos hospitais estão exames como ultrassons, ressonâncias magnéticas, biópsias, colonoscopias, além de cirurgias ambulatoriais e oftalmológicas. Um dos destaques do mutirão é o atendimento exclusivo à população indígena, por meio de uma articulação com o Distrito Sanitário Especial Indígena Guamá-Tocantins (DSEI-Guatoc), que permitirá zerar a fila de espera em algumas especialidades como oftalmologia e otorrinolaringologia.

O projeto Ebserh em Ação integra a política pública federal “Agora Tem Especialistas”, lançada pelo governo federal como uma resposta concreta à histórica demanda reprimida do SUS. Desde seu início, a iniciativa já contabiliza 166 mutirões realizados em todo o país, envolvendo residentes, profissionais de saúde e estudantes de medicina na prestação de um atendimento humanizado e eficiente.

Beneficente Portuguesa do Pará integra o mutirão nacional de cirurgias do "Dia E"

A Beneficente Portuguesa do Pará (BP), um dos mais respeitados e tradicionais complexos hospitalares da região Norte, participará no próximo sábado, 5 de julho, do "Dia E", um mutirão nacional de cirurgias eletivas que mobilizará 44 hospitais em todas as 27 unidades da federação. A ação é um esforço coletivo para ampliar o acesso à saúde e diminuir as filas de espera do Sistema Único de Saúde (SUS).

Nesta edição, a BP realizará 78 procedimentos cirúrgicos em quatro especialidades de alta demanda: Cirurgia Vascular, Cirurgia Geral, Ginecologia e Urologia. A operação envolverá oito equipes completas e salas especialmente preparadas para garantir a eficiência e a segurança do atendimento.

O diretor assistencial da BP, Dr. Vitor Mateus, diz que "isso é um efeito demonstrativo, ou seja, como posso proporcionar de em um dia só fazer 78 cirurgias? Porque eu não opero 78 cirurgias em um único dia. Então, vamos ter salas preparadas e equipes mobilizadas para fazer este grande mutirão em prol da sociedade."

A mobilização é resultado de uma sólida parceria entre a Beneficente Portuguesa do Pará e os governos federal, estadual e municipal, por meio do Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde do Pará (Sespa) e da Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma). Essa integração institucional é decisiva para a realização de ações de grande impacto social.

Para o Dr. Vitor, "esta é uma prova inequívoca que se cada vez mais hospitais e mais profissionais se envolverem, a gente pode reduzir as filas, dar esta contribuição para a sociedade e ter uma prova concreta de que é possível fazer isso em prol de um mundo melhor."

Sobre a participação da Beneficente Portuguesa do Pará:

Com mais de 150 anos de história, a Sociedade Portuguesa Beneficente do Pará é uma referência em assistência médico-hospitalar na Amazônia. Reconhecida por sua excelência em serviços de alta complexidade, conta com infraestrutura moderna, corpo clínico de alto nível e forte atuação como parceiro do SUS no estado do Pará.

A secretária da Atenção Especializada do Ministério da Saúde, Dra. Lena Gonsales, afirma que "cerca de 40% de todos os leitos hospitalares estão em hospitais filantrópicos, então era esperado, que a Beneficente conseguisse participar com a gente como hospital filantrópico, como hospital que atente SUS e ampliando ainda mais, agora que a gente tem possibilidade de oferecer um pouco mais de recurso para atenção especializada.” Ela completa: "então, não foi surpresa e é de encher o coração da gente que eles se colocarem a disposição pra fazer este aumento de número de cirurgias e de exames, para se chegar a um diagnóstico para se ter um resultado para um procedimento em tempo hábil".

A participação da BP no mutirão do "Dia E" reafirma seu papel como uma entidade filantrópica de vanguarda e um pilar essencial da saúde pública no Pará, demonstrando mais uma vez seu compromisso com o acesso universal à saúde e o bem-estar da população paraense.