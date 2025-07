Famep cobra ações sobre caso de xenofobia envolvendo jornalista amazonense

A Federação das Associações de Municípios do Estado do Pará (FAMEP) também se manifestou com nota de repúdio contra as declarações do jornalista Breendo Teixeira. De acordo com a nota, a federação considera as falas do jornalista depreciativas.

"Tais declarações são inadmissíveis, criminosas e configuram discurso de ódio, xenofobia e preconceito regional, condutas que atentam contra a dignidade de um povo inteiro e que devem ser combatidas com firmeza por todos os que prezam pelo respeito e pela convivência democrática”, destaca a nota.



Ainda por meio do documento, a FAMEP, entidade representativa dos 144 municípios do Estado do Pará, solicita providências imediatas por parte do Poder Judiciário e do Ministério Público, para que os responsáveis por tais declarações sejam responsabilizados civil e criminalmente pelos ataques proferidos contra os cidadãos paraenses.



“Não aceitaremos que atitudes discriminatórias como essa passem impunes. O Pará é um Estado de povo trabalhador, acolhedor e resiliente, que merece respeito. A liberdade de expressão jamais pode ser usada como escudo para legitimar o preconceito”, acrescenta.

ENTENDA - O jornalista Breendo Teixeira, que é natural de Manaus, publicou uma série de vídeos nos stories em que critica a estrutura do Aeroporto de Belém/Val-de-Cans. "Bom dia, bom dia, bom dia. Já estamos aqui nesse aeroporto horrendo, gente, o aeroporto de Belém. É ridículo. Parece os paraenses: feio e pobre. E a gente tá voltando pra Manaus, acho que a gente não aguenta mais essa cidade. É feia, cidade fedorenta, cheirando a paraense", diz o jornalista em um dos vídeos.