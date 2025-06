Pará fecha maio com mais de 5 mil vagas formais e lidera geração de empregos no Norte

O DIEESE/PA divulgou, nesta segunda-feira (30), o balanço do mercado de trabalho formal do Pará referente ao mês de maio de 2025. Com base nos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), do Ministério do Trabalho, o estado voltou a apresentar saldo positivo na geração de empregos formais, registrando o 10º maior resultado do país no comparativo entre admissões e desligamentos.

Segundo o levantamento, em maio foram registradas 44.981 admissões e 39.923 desligamentos no estado, o que resultou em um saldo positivo de 5.058 postos de trabalho — número 45% superior ao saldo do mesmo período do ano passado (maio/2024). Os estados com os maiores saldos no mês foram São Paulo (33.313), Minas Gerais (20.287) e Rio de Janeiro (13.642), respectivamente.

Para Everson Costa, supervisor técnico do DIEESE/PA, a maioria dos setores econômicos do estado apresentou crescimento na geração de empregos formais. O destaque ficou com o setor de serviços, que gerou 2.848 novos postos. Em seguida, vieram a construção civil (2.010), a indústria (783) e o comércio (447). Por outro lado, o setor da agropecuária registrou perda de 1.031 vagas no mês.

No recorte da Região Norte, o estudo mostra que todos os estados apresentaram crescimento na geração de empregos formais em maio. Foram 112.270 admissões e 101.434 desligamentos, resultando em um saldo de 10.836 vagas — das quais o Pará respondeu por quase a metade.

No acumulado dos cinco primeiros meses do ano (jan-mai/2025), o Pará registrou 215.937 admissões e 196.242 desligamentos, gerando um saldo positivo de 19.695 postos de trabalho formal.

Ainda no acumulado, a maioria dos grandes setores econômicos do estado apresentou crescimento na geração de empregos. O setor de serviços lidera, com 11.162 vagas criadas, seguido do comércio (4.612), da indústria (3.485) e da construção civil (2.414). Já a agropecuária teve saldo negativo de 1.978 postos no período.

Em toda a Região Norte, no mesmo período (jan-mai/2025), foram registradas 558.206 admissões e 503.405 desligamentos, o que resultou em um saldo positivo de 54.801 postos de trabalho. O Pará continua sendo o destaque regional, responsável por mais de 35% das vagas formais geradas no Norte.