Expo Verão 2025 celebra 20 anos com moda, cultura e empreendedorismo em Belém

O verão amazônico será celebrado em grande estilo com a chegada da Expo Verão 2025, que comemora sua 20ª edição reafirmando seu papel como vitrine da criatividade brasileira. O evento será realizado de 1º a 6 de julho, no Hangar – Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, em Belém, com uma programação voltada à moda, cultura, gastronomia e negócios criativos.

A abertura oficial acontece no dia 1º, às 16h. De 2 a 6 de julho, a feira estará aberta ao público das 10h às 22h, com ingresso a R$10 ou mediante a entrega de 1kg de alimento não perecível. A expectativa é de que cerca de 50 mil pessoas passem pelo evento nos seis dias de programação.

Realizada pela A&M Eventos, com mais de duas décadas de atuação em feiras no Norte e Nordeste do Brasil, a Expo Verão mobiliza cerca de 230 profissionais, entre técnicos, produtores, seguranças, equipe de limpeza e comunicação. Nesta edição, o evento aposta em novos formatos e espaços para fortalecer a conexão entre público e expositores.

Entre as principais novidades desta edição está a criação da Ilha da Moda, espaço exclusivo para desfiles e lançamentos de coleções de marcas locais e nacionais. Outro destaque é a ampliação da praça gastronômica, com ênfase na culinária paraense, e uma programação musical diversificada, com foco na valorização da cena artística regional.

Com mais de 150 expositores confirmados, 60% deles da Região Norte, a curadoria buscou garantir variedade e qualidade em segmentos como moda praia, design autoral, bem-estar, artesanato e gastronomia. De acordo com a promotora do evento Stella Pavan, 90% dos expositores são fabricantes, o que proporciona ao visitante a chance de conversar diretamente com quem desenvolve os produtos.

Entre as marcas já confirmadas estão nomes como:

ISKA Viva (PE) – moda praia com identidade nordestina; Offir (GO) – moda feminina; Menina do Rio (RJ) – moda praia; Mafer (ES) – moda plus size; Gabriela Mouta Ótica – óculos exclusivos para o verão paraense; Linda Flor Modas (PA) – moda feminina local.

Haverá ainda expositores de Minas Gerais, Ceará, Sergipe e Paraná, reforçando o caráter nacional da feira e promovendo o intercâmbio de culturas e mercados.

Os desfiles de moda acontecerão diariamente na Ilha da Moda, com participação de modelos locais e influenciadores digitais da região, promovendo a inclusão e a valorização da beleza amazônica.

Segundo a promotora do evento, para estimular o empreendedorismo local, a organização oferecerá condições especiais para pequenos empreendedores e artesãos, especialmente aqueles que participam da feira pela primeira vez.

A programação musical completa será divulgada nos próximos dias nas redes sociais da Expo Verão.