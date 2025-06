Ananindeua recebe programação cultural gratuita com oficinas, feira criativa e shows imperdíveis

Depois de circular por Belém, Marabá, Curionópolis, Parauapebas, Ourilândia do Norte e Paragominas, o Festival Amazônia em Movimento desembarca em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, consolidando-se como uma grande vitrine da cultura, arte e economia criativa amazônica. Com programação gratuita, o evento oferece oficinas, workshops e apresentações artísticas que valorizam os saberes tradicionais da região.

Entre os dias 17 e 21 de junho, a partir das 14h, a Paróquia Nossa Senhora do Amparo será palco da Oficina Cultural de Danças Tradicionais, destacando o incentivo à criatividade e a valorização da musicalidade popular amazônica.

O ponto alto do festival em Ananindeua acontece no sábado, 21 de junho, a partir das 18h, na Praça Tancredo Neves, no Conjunto Cidade Nova IV. O espaço se transformará em um polo cultural, com shows gratuitos de Sandrinha Eletrizante, DJ Math e Suanny Batidão, além da já tradicional Feira Criativa, que reúne empreendedores locais com produtos autorais, como artesanato, biojoias e gastronomia regional.

Antes mesmo de chegar a sua última parada, em Ananindeua, o festival já impactou mais de 600 pessoas por meio das oficinas culturais e formativas. As feirinhas criativas já contaram com a participação de 70 empreendedores, movimentando a economia local e gerando renda para diversas comunidades. A estimativa é de que o evento reúna um público total superior a 6 mil pessoas.

“Esse festival é um espaço de troca, de valorização do talento local e de fortalecimento da economia criativa da região. Em cada cidade, o projeto cresce, com retorno muito positivo tanto dos participantes das oficinas quanto do público que prestigia os shows”, destaca Liane Gaby, presidente do Instituto Cultural Amazônia do Amanhã (ICAA), responsável pela realização do projeto.

Ao longo das edições, o festival recebeu nomes consagrados da música paraense, como Félix Robatto, Jeff Moraes, Nenzinha e Faby Almeida, que representam a diversidade cultural da Amazônia — do brega ao carimbó, passando pelo tecnobrega e o sertanejo. Essa pluralidade reflete a essência do projeto: valorizar a produção artística local, resgatar a ancestralidade amazônica e promover o encontro entre diferentes linguagens e expressões culturais da região.

A programação completa do Festival Amazônia em Movimento pode ser conferida no perfil oficial do evento: @amazoniaemmovimento.

Serviço

Festival Amazônia em Movimento em Ananindeua

📍 Oficina Cultural de Danças Tradicionais

📅 De 17 a 21 de junho

🕒 A partir das 14h

📌 Local: Paróquia Nossa Senhora do Amparo, Ananindeua

🎤 Shows e Feira Criativa

📅 Sábado, 21 de junho

🕕 A partir das 18h

📌 Local: Praça Tancredo Neves, Conjunto Cidade Nova IV

🎶 Atrações: Sandrinha Eletrizante, DJ Math e Suanny Batidão

🛍️ Feira Criativa com artesanato, biojoias e gastronomia regional

📲 Mais informações:

Instagram: @amazoniaemmovimento

💡 Entrada gratuita!