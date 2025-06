Chá de Canela retorna com nova temporada e estreia com diva do brega paraense

O Chá de Canela, videocast criado pelas jornalistas Ana Carolina Matos e Bruna Lima, estreia uma nova temporada nesta quarta-feira (18), às 19h30, com a promessa de entregar conteúdo ainda mais provocador, bem-humorado e necessário. Em 2025, o projeto completa cinco anos de existência e retorna em uma fase de expansão. O projeto tem parceria com o Grupo O Liberal.

O episódio de estreia terá como convidada a cantora Helen Patrícia, uma das vozes mais conhecidas do brega paraense. O tema do primeiro episódio é instigante: “Quem gosta de mulher é gay. Homem gosta de homem”, uma provocação que convida à reflexão sobre os afetos e os vínculos entre homens em uma sociedade ainda marcada por padrões rígidos de masculinidade.

“Os homens sempre gostaram da companhia de outros homens, né? Jogar bola, resenha... eles têm esse espaço que muitas vezes nem dividem com suas companheiras”, comenta Helen. “E muitas mulheres acabam aceitando esse cenário para continuar no relacionamento, ou se impõem e seguem sozinhas. É uma realidade que a gente precisa conversar mais”, completa.

A cantora também falou sobre sua vivência com a comunidade LGBTQIA+, da qual faz parte com orgulho e afetos profundos. “Cresci com minha prima, uma mulher trans maravilhosa, e tenho muitos amigos gays. Eles te defendem com unhas e dentes, estão com você para tudo. Existe um acolhimento real, de verdade”, completa a cantora.

Helen Patrícia aproveitou ainda para anunciar novidades na carreira: um novo EP autoral, regravações de clássicos do brega dos anos 70 e 80, no projeto Brega da Amazônia, e um novo audiovisual que será lançado no canal Xeiro Verde, no YouTube. “A gente segue na luta. Muita coisa boa vem por aí, sempre valorizando esse ritmo que é o nosso: o brega”.

Projeto em expansão

Lançado em 2020 como um podcast, o Chá de Canela nasceu com a proposta de trazer à tona conversas sobre temas pouco explorados na grande mídia, com o tom informal e afiado de quem sabe fazer jornalismo com humor, crítica e empatia. Em 2023, ganhou versão audiovisual e hoje circula em diversas plataformas.

Ana Carolina Matos fala dos cinco anos do projeto

“Essa nova temporada marca um momento muito importante para o projeto. O Chá de Canela completa cinco anos e volta repaginado, mas com o mesmo teor ácido, divertido e informativo de sempre”, afirma Ana Carolina Matos, uma das fundadoras do projeto. “Além disso, estamos em uma fase de expansão e planejando muitas novidades para 2025.”

Bruna Lima fala de novidades para o próximo semestre.

A cofundadora Bruna Lima complementa: “Estamos muito animadas com o retorno. E neste ano de 2025, nos organizamos para mostrar que o Chá é para além de um videocast. No próximo semestre o público já vai conhecer a nova fase do projeto. Estamos ansiosas.”

Onde assistir

O episódio de estreia estará disponível a partir das 19h30 desta quarta-feira (18), no LibPlay e no YouTube do Grupo Liberal, além das principais plataformas de áudio, como Spotify, Deezer e Apple Podcasts. Os novos episódios vão ao ar semanalmente, às terças-feiras, ao meio-dia.

Ficha técnica:

Apresentação, roteiro e produção: Ana Carolina Matos e Bruna Lima

Parceria: Grupo Liberal

Publicação: LibPlay, YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcasts

Redes sociais: Instagram, TikTok e YouTube do Chá de Canela