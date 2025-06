Fafá de Belém receberá o Mérito Cultural em 2025, honraria recebida por Maria Bethânia e Tony Ramos

A cantora Fafá de Belém receberá o Mérito Cultural PUCRS de 2025, honraria que já foi dada a nomes como Maria Bethânia, Fernanda Montenegro e, mais recentemente, em 2024, ao ator Tony Ramos. Ela é concedida a artistas que tenham sua trajetória ligada à defesa da cultura como instrumento de humanização e educação.

A solenidade de entrega ocorrerá no dia 19 de novembro, após o show da cantora intitulado Sucessos, às 21h, no palco do Salão de Atos Ir. Norberto Rauch.

"Nós acreditamos que Cultura é Educação, então essa homenagem é para artistas que também são grandes professores por sua dedicação em tornar nosso país um lugar mais empático, que respeita as diferenças e pensa na arte como um instrumento de transformação social”, diz o diretor do Instituto de Cultura da PUCRS, Ricardo Barberena,.

Neste sentido, Barberena destaca que Fafá de Belém contempla as diretrizes do Mérito Cultural com sua atuação de meio século na música, mas também na defesa da justiça social e do meio ambiente. “Este é um ano simbólico para Fafá, que completa 50 anos de uma carreira em que também se dedicou à luta pela democracia, liberdade de expressão e pela natureza, como embaixadora da Amazônia”, pontua.

Fafá de Belém é o nome artístico adotado por Maria de Fátima Palha de Figueiredo, compositora e atriz nascida em Belém do Pará. Ela iniciou sua carreira em 1975 com a música Filho da Bahia, introduzida na trilha sonora da telenovela Gabriela. Fafá também é embaixadora da Unicef região amazônica por ações e serviços prestados à causa infantil e adolescente. Por sua atuação ativa em movimentos populares contra a ditadura militar, ficou conhecida ainda como “Musa das Diretas”. No campo religioso, Fafá criou há 15 anos a Varanda do Círio de Nazaré, evento cultural paralelo ao Círio de Nazaré, que busca aumentar a visibilidade da festa religiosa que ocorre em Belém. Fafá é a única artista no mundo a cantar para três Papas a convite do Vaticano.