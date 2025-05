Fafá de Belém celebra participação em 'Irmão do Jorel' e revela convites para trabalhar com crianças

A animação brasileira Irmão do Jorel chega ao final da quinta temporada com a participação de Fafá de Belém. Com estreia marcada para 16 de maio, está confirmada uma viagem extraordinária à Floresta Amazônica, sob o comando da paraense.

"Está sendo uma maravilha para mim essa descoberta por uma turma que faz filme para criança, porque meu sonho sempre foi fazer musical infantil, participar de um filme falando da Amazônia para crianças, enfim. Este ano recebi vários convites para atuar para o público infantil falando da Amazônia. Irmão do Jorel é uma graça, minhas netas adoram, e eu acho ele hilário. É uma criança que não tem nome — ele é o irmão do Jorel (risos). Foi muito bacana, porque eles criaram essa coruja que se chama Fafadi. Foi delicioso fazer. É muito bom que haja essa preocupação hoje em colocar a Amazônia para ser descoberta pelas crianças. Temos tantos mitos, histórias e lendas. Tomara que venham outras", disse Fafá ao Grupo Liberal.

VEJA MAIS

A multiartista está sempre participando de diversos projetos — seja no teatro, cinema, novela, dentre outros. Fafá de Belém não se cansa de ousar e se entregar por inteiro a novas oportunidades.

"A dublagem é diferente, porque você não está livre; então, tem que estar atenta ao movimento da boca. Mas tem profissionais maravilhosos, que orientam a gente, e aí dá tudo certo, fica maravilhoso", explica.

Para estes episódios, além de Fafá de Belém, Falcão também participa. Esta semana, a animação venceu na categoria de Melhor Série do Prêmio Quirino de Animação Ibero-Americana, em premiação que ocorreu nas Ilhas Canárias, na Espanha.

A série Irmão do Jorel foi criada por Juliano Enrico e tem coprodução entre o Cartoon Network e o Copa Studio. Em 2024, a série comemorou 10 anos de seu lançamento, consolidando-se como a produção brasileira mais duradoura do canal. Todas as temporadas da série estão disponíveis na Max.