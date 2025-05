Animação brasileira vence prêmio internacional de melhor série

A animação brasileira Irmão do Jorel conquistou, no último sábado (11), o prêmio de Melhor Série na 8ª edição dos Prêmios Quirino de Animação Ibero-Americana, realizada nas Ilhas Canárias, na Espanha. Produzida pelo estúdio nacional Copa Studio, o desenho é transmitido pela Cartoon Network e plataforma Max.

Criada por Juliano Enrico, a série chegou à TV em 2014 e se tornou a mais longeva produção original do Cartoon Network no Brasil. Inspirada na infância do autor e marcada por um humor irreverente cheio de referências brasileiras, Irmão do Jorel já havia vencido na mesma categoria em 2019, com sua terceira temporada.

A vitória de 2024 celebra a quinta temporada da produção e antecede o lançamento de seus episódios finais, que estreiam nesta quinta-feira (16) na Max, com todos os capítulos disponíveis simultaneamente.

A exibição na televisão começa em 19 de maio, com episódios de segunda a sexta-feira, às 13h, no Cartoon Network, com reprises às 7h e às 20h30. Aos sábados, os episódios vão ao ar às 17h30 e, aos domingos, às 12h.